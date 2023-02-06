Starlink nedir, ne işe yarar? Starlink uyduları ne için kullanılır? Elon Musk'tan deprem paylaşımı

Türkiye 6 Şubat sabahına deprem haberleriyle uyandı. Can kaybı ve yaralıların olduğu depremin maddi manevi etkileri devam ediyor. Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından, "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX onaylanır onaylanmaz gönderebilir." dedi. Peki Starlink nedir, ne işe yarar? Starlink uyduları ne için kullanılır? İşte detaylar...

STARLİNK NEDİR?

Starlink, 2017'de tescillenen bir uydu sistemidir. 2019'da çalışmalarına başlandı. Uydulardan sağlanan sinyaller sayesinde internet yer alıcı ve vericilerine ışınlanarak yerel olarak yayın yapmaya olanak verir. Ya da doğrudan Starlink yönlendiricisine bağlanır.

İnternet sağlayıcı uydu sistemi Starlink uydularında bulunan sinyaller bir ev, iş yeri veya uzak konum sinyalinin uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlar.

Dünya yörüngesinde bulunan 3.000’den fazla Starlink uydusu bulunuyor. SpaceX, Starlink uydularıyla dünyaya internet erişimi sağlamak amacıyla yaklaşık 12.000 kadar uyduyu yörüngeye sokmayı hedefliyor.

Piyasaya ilk sürüldüğü zamanlarda 1 Gbps’ye kadar hıza ulaşabildiği açıklanan Starlink, 2021'de bu rakamı 10 Gbps’ye yükseltti. Bu sayede mevcut gigabit internet hizmetini çok daha hızlı hale gelmiş oldu.

Planlanan tüm Starlink uyduları yörüngeye girdiği zaman tüm dünyaya hizmet sunması bekleniyor. Ancak Starlink şimdilerde Amerika, Kanada, Avrupa’nın büyük bir kısmı ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 32 ülkede kullanılabiliyor.



