Steam disk yazma hatası neden olur? Steam oyun indirirken disk yazma hatası nasıl çözülür?

Steam platformunda satın alınan bir oyun güncellenirken ya da indirme esnasında Steam disk yazma hatası oluşabilir. Steam disk yazma hatası genel olarak yeni bir oyun yüklenirken ya da önceden yüklenmiş olan bir oyunu güncellemeye çalışırken meydana gelir. Steam backup disk yazma hatası verdi sorunuyla karşılaşan birçok kullanıcı bulunur.

Steam Disk Yazma Hatası Neden Olur?

Steam disk yazma hatası ya güncelleme ya da yeni kurulum sırasında Steam, oyun verilerini bilgisayarda yer alan depolama sürücüsüne kaydedemediyse ya da direkt oyun verilerini indiremediği zaman olur. Disk yazma hatasının olması bazı sebeplere dayanır. Bu sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Sabit sürücüde herhangi bir kusur olabilir.

Steam klasörü veya sürücü yazmaya karşı korumalıdır.

Güvenlik duvarı ya da antivirüs Steam'in verileri indirmesini veya kaydetmesini önleyebilir.

Steam Disk Yazma Hatası Nasıl Çözülür?

Steam disk yazma hatası çözümü en kolay yolu Steam'i kapatıp yeniden açmaktır. Daha sonrasında ise oyun tekrar indirilip oynanabilir. Steam oyun indirirken disk yazma hatası çözümü kapatıp yeniden başlatarak çözülmediyse diğer çözüm yollarına başvurulur.

İkinci bir yöntem olarak bilgisayarı kapatıp yeniden açmak gerekir. Bilgisayarı kapatıp yeniden açmak Steam'i engelleyen ve diğer devam eden işlemleri kapatır. Böylece sorunun çözülmesi sağlanır. Sürücüden yazma koruması varsa bir sürücünün tamamına ya da klasöre dosya eklemesini önler. Bu durumda sorunun asıl kaynağı bu olur. Bu durumda yapılması gereken Steam oyunlarının hangi sürücüde depolandığını doğrulayarak bu sürücüden yazma korumasını kaldırmak olur.

Steam disk yazma hatası çözülürken Steam'i yönetici olarak çalıştırıp ekstra izinler de verilebilir. Böylece aynı anda birkaç sorun çözülebilir.

Steam bir oyunu indirirken bir şeylerin ters gitmesi Steam disk yazma sorununu ortaya çıkarır. Bu yüzden bilgisayarda yer alan bozuk dosyaların silinmesi gerekir. Bu sorunu çözebilmek için Steam klasörüne gidip steamapps / common dizini açıp oynamaya çalışılan oyunun aynı isme sahip olan 0 kb boyutundaki dosyasını silmek gerekir. Dosyayı sildikten sonra oyun tekrar indirilebilir.



