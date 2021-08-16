Stephen Hawking’in korkutan uyarıları yeniden gündemde! Bu olaylardan kaçmak mümkün değil

2020 yılının başından beri hem ülkemiz hem de dünya pek çok zorlukla başa çıkmaya çalışıyor. Bu zorlukların başında koronavirüs ve doğa olayları geliyor. Bunca kayıpları bir arada yaşarken, ünlü fizikçi Stephen Hawking’in yıllar önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi. Dünyayı bekleyen tehlikelerden kaçılamayacağının altını çizen fizikçi, korkutan tahminlerde bulundu.

STEPHEN HAWKİNG’İN KORKUTAN UYARILARI

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, unutulmayacak çalışmaları dışında, korkutucu uyarıları da konuşulmaya devam ediliyor. Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor.

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor. Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

YAPAY ZEKANIN TEHDİTLERİNE KARŞI UYARMIŞTI

2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.

İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:

"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."

Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu. hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.

Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.

Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.

EN BÜYÜK TEHDİT İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.

Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:

"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."

Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.

2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:

"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.

"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."



