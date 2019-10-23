Stepnenin içinden uyuşturucu madde çıktı

DÜZCE?de polisin bir otomobilde yaptığı aramada stepnenin içerisine konulan 7,5 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, M.U. ve Z.K.?nin İstanbul?dan aldıkları uyuşturucu maddeyi Düzce üzerinden diğer illere götüreceğini tespit etti. Polis takibe aldığı otomobili TEM Otoyolu?nda durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine stepneye bakıldı. Stepne içerisine saklanmış 7 paket halinde 7,5 kilogram esrar ele geçirildi. Polis, M.U. ve Z.K.?yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi ?Uyuşturucu madde ticareti yapmak? suçundan tutuklandı.

