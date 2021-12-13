Stokçulara para cezasını artıran yasa teklifi TBMM'de: 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza kesilecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), stokçuluk yapanlara yönelik para cezasının alt ve üst sınırını artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Sekiz maddelik mini torba teklifte halen 50 bin lira ile 500 bin lira olarak uygulanan ceza miktarı 100 bin lira ile 2 milyon liraya çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında, "Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" açıklaması yapmıştı.

Açıklamanın ardından çalışma başlatan AKP milletvekillerinin imzasıyla bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan torba teklifte stokçulara yönelik yaptırımların artırılması öngörüldü.

Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapan düzenlemenin gerekçesinde söz konusu yasada "piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasının yasak olduğu" anımsatıldı.

Bu çerçevede, uygulanacak para cezalarının alt ve üst sınırının yeniden belirlendiği vurgulandı.

Teklifte stokçuluk yapanlar için halen 50 bin lira ile 500 bin lira arasında uygulanan para cezası miktarı 100 bin lira ile 2 milyon lira olarak öngörüldü.

Bütçe sonrası görüşülecek

Yasa teklifinde yer alan diğer bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Daha önce işletme hakkı verilen limanların 30, 36 ve 39 olan sözleşme süreleri, sözleşmede öngörülen koşulları yerine getirmesi ve dava haklarından vazgeçmeleri koşuluyla 49 yıla kadar uzatılabilecek.

Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu , Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ'a devredilecek. Bu kapsamda yapılacak devir işlemleri her tür harç ve döner sermayeden muaf olacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yerli aksam desteğinden yararlanabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan düzenleme ile 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek kapasite artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanması sağlanacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara LPG Piyasası Yasası kapsamında lisans verilemeyecek.

Yasanın stokçuluk yapanlara ceza artırımı öngören maddesi 1 Ocak 2022, diğer maddeleri ise Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

AKP, 17 Aralık'ta sona erecek bütçe görüşmelerinden sonra yasa teklifini Meclis'ten geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda teklifin 21 Aralık'ta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaştırılması, TBMM'nin de 4 Ocak'a kadar çalışmalarına ara verilmesi öngörülüyor.

