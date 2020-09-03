Stor perdeleri sökmeden temizlemek mümkün! Bu formülü kullanarak 5 dakikada...

Son birkaç yıldır birçok farklı modele sahip olan stor perdeler kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Bunun sebepleri stor perdenin kullanım kolaylığı ve ortama kattığı şıklık ve zarafet. Kolay kullanımına zorlu bir temizlik süreci eşlik ediyor olsa da stor perdelerinizi sökmeden temizlemenize imkan sağlayan ipuçları yazımızda.
STOR PERDE TEMİZLİĞİ
Stor perdelerinizi belirli aralıklarla temizlemeniz, fazla kirin birikmesiyle derin bir temizlik yapma gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Eğer belirli aralıklarla temizlik işlemi gerçekleştirmezseniz mekanizmaların sökülmesi ve derin bir temizlik gerçekleştirilmesi gerekiyor. Stor perdelerin yerinden sökülmeden nasıl temizleneceğinden bahsettikten sonra mekanizmaların sökülüp nasıl temizleneceğini de sizlerle paylaşacağız.
STOR PERDELERİ SÖKMEDEN TEMİZLEMEK İÇİN
Stor perdelerinizi temizlemek isterseniz arap sabunu, beyaz sabun rendesi, halı şampuanı ve lekeler için leke çıkarıcı kullanabilirsiniz. Bu şekilde sert kimyasallar kullanmadan, stor perdenize zarar vermeden, renklerini soldurmadan temizleyebilirsiniz.
Bir kovaya doldurduğunuz ılık suyun içerisine arap sabunu, beyaz sabun rendesi koyup erimesini sağladıktan sonra uygulayabilir, halı şampuanını ekleyip köpürterek yıkama suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Bu deterjanlı su ile perdeyi son ayarına kadar açıp her tarafını deterjanlı ılık suya batırıp fazla duyunu sıktığınız bez ile silip ardından temiz suyla ıslattığınız bez ile de durulayabilirsiniz. Eğer çıkmayan lekeler varsa, bu durumda leke çıkarıcı sıkıp sildikten sonra durulayabilirsiniz.
Kurutmak için camı hafif aralayarak doğal yollarla kurumasını sağlayabileceğiniz gibi kuru bir bez yardımıyla da kurumasına yardımcı olabilirsiniz.
Bu işlem sonrası perdenizde herhangi bir kırışıklık oluşmayacaktır. Ancak eğer kırışıklık gözlerseniz ütü buharı tutarak kırışıklığın açılmasını sağlayabilirsiniz.
STOR PERDELERİ SÖKÜP TEMİZLEMEK İÇİN
Stor perdelerinizi belirli aralıklarla yıkamak evdeki hijyen için önemlidir. Kendiniz uğraşmak istemezseniz veya yıkamak için uygun bir alanınız yoksa stor perdelerinize kuru temizleme yaptırarak profesyonel şekilde temizlenmelerini sağlayabilirsiniz.
Eğer kendiniz yıkamak istiyorsanız ve banyo ya da balkonunuzda genişçe bir alanınız varsa, bu durumda stor perdenizi mekanizmasından sökerek yere serip bir fırça yardımıyla daha önce bahsettiğimiz arap sabunu, halı şampuanı gibi yumuşak deterjanlarla yıkayın. Ancak fırça seçiminizi sert bir fırçadan değil, yumuşak bir fırçadan yana kullanmalısınız. Ardından deterjanları uzaklaştırmak için su ile durulayabilirsiniz.
Yıkadıktan sonra dikkat edilmesi gereken nokta; stor perdelerinizi mekanizmaya geçirmeden önce iyice kurumasını sağlamak. Ayrıca mekanizmayı söküp takarken dikkat olmalısınız. Aksi durumda mekanizmaya zarar vererek perdenin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilirsiniz.
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