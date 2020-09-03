Stor perdeleri sökmeden temizlemek mümkün! Bu formülü kullanarak 5 dakikada...

Son birkaç yıldır birçok farklı modele sahip olan stor perdeler kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Bunun sebepleri stor perdenin kullanım kolaylığı ve ortama kattığı şıklık ve zarafet. Kolay kullanımına zorlu bir temizlik süreci eşlik ediyor olsa da stor perdelerinizi sökmeden temizlemenize imkan sağlayan ipuçları yazımızda.

STOR PERDE TEMİZLİĞİ

Stor perdelerinizi belirli aralıklarla temizlemeniz, fazla kirin birikmesiyle derin bir temizlik yapma gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Eğer belirli aralıklarla temizlik işlemi gerçekleştirmezseniz mekanizmaların sökülmesi ve derin bir temizlik gerçekleştirilmesi gerekiyor. Stor perdelerin yerinden sökülmeden nasıl temizleneceğinden bahsettikten sonra mekanizmaların sökülüp nasıl temizleneceğini de sizlerle paylaşacağız.

STOR PERDELERİ SÖKMEDEN TEMİZLEMEK İÇİN

Stor perdelerinizi temizlemek isterseniz arap sabunu, beyaz sabun rendesi, halı şampuanı ve lekeler için leke çıkarıcı kullanabilirsiniz. Bu şekilde sert kimyasallar kullanmadan, stor perdenize zarar vermeden, renklerini soldurmadan temizleyebilirsiniz.