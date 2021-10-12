Bu taktiği kimse bilmiyor! Fazla kilolardan ve selülitten streç film ile kurtulabilirsiniz...

Zayıflamak için birçok yolu denediniz ama istediğiniz sonucu alamadınız mı? Endişelenmeyin, streç film ile zayıflama yöntemini deneyerek zayıflamanız mümkün! Bunun için uygulamanız gereken bazı taktikler mevcut. Karşınızda streç filmle zayıflama taktikleri...
Bunun için yapacağınız işlem çok basit:
Bir miktar streç filmi zayıflamasını istediğiniz bölgeye sarabilirsiniz.
Böylece terleyerek bu bölgede yağ yakılmasını sağlayabilirsiniz.
MALZEMELER
Streç film
E vitamini yağı
Kakao yağı
YAPILIŞI
Zayıflamasını istediğiniz bölgeye E vitamini ile masaj yapın.
Daha sonra streç film ile çok sıkı ya da çok gevşek olmayacak şekilde sarın.
1-2 saat bekleyin ve streç filmi çıkarın.
Kahve veya tuz ile bölgeye peeling yöntemiyle masaj yapın.
MALZEMELER
Streç film
3-4 damla biberiye yağı
1 çay kaşığı susam yağı
1 çay kaşığı portakal yağı
YAPILIŞI
Malzemeleri bir cezveye koyup kaynatın.
Biraz soğuduktan sonra selülitli bölgeleri fazla bastırmadan keseleyin.
Streç filmi bölgeye sarıp, 15-20 dakika bekleyin.
Bekleme esnasında 2 dakikada bir bölgeye hafif baskı yapın.
Kan dolaşımına uyarıcı etkisi olan elma sirkesi kullanarak da fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.
MALZEMELER
Streç film
YAPILIŞI
Elma sirkesi ile karın ve göbek çevrenizi ovun.
10-15 dakika bekledikten sonra streç filmle göbeği sarın.
Yaklaşık bir buçuk saat bekledikten sonra streç filmi çıkarın.
Bu yöntemde aşırı miktarda terleme olacağı için mutlaka günde en az 2 litre su tüketmeniz gerekir.
Ayrıca kapatılan bölge havasız kalacağı için cilt gözenekleriniz kapanır.
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