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Bu taktiği kimse bilmiyor! Fazla kilolardan ve selülitten streç film ile kurtulabilirsiniz...

12.10.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Streç film kullanarak zayıflama, son zamanların en çok araştırılan konulardan bir olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyu ilk defa duyuyor ya da merak ediyorsanız bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz. Streç filmle zayıflama nedir? Nasıl yapılır? Herhangi bir zararı var mı? Gelin, bu soruların cevaplarını birlikte inceleyelim.

Bu taktiği kimse bilmiyor! Fazla kilolardan ve selülitten streç film ile kurtulabilirsiniz...

Zayıflamak için birçok yolu denediniz ama istediğiniz sonucu alamadınız mı? Endişelenmeyin, streç film ile zayıflama yöntemini deneyerek zayıflamanız mümkün! Bunun için uygulamanız gereken bazı taktikler mevcut. Karşınızda streç filmle zayıflama taktikleri...

STREÇ FİLMLE NASIL ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ?

Bunun için yapacağınız işlem çok basit:

  • Bir miktar streç filmi zayıflamasını istediğiniz bölgeye sarabilirsiniz.

  • Böylece terleyerek bu bölgede yağ yakılmasını sağlayabilirsiniz.

  • Eğer bu işlemi spor yaparken uygularsanız yağ yakımının iki katı hızda gerçekleşeceğini göreceksiniz.

STREÇ FİLM KULLANARAK GÖBEK YAĞLARINI ERİTEBİLİRSİNİZ

MALZEMELER

  • Streç film

  • E vitamini yağı

  • Kakao yağı

  • Çekilmiş kahve veya deniz tuzu

YAPILIŞI

  • Zayıflamasını istediğiniz bölgeye E vitamini ile masaj yapın.

  • Daha sonra streç film ile çok sıkı ya da çok gevşek olmayacak şekilde sarın.

  • 1-2 saat bekleyin ve streç filmi çıkarın.

  • Kahve veya tuz ile bölgeye peeling yöntemiyle masaj yapın.

  • Son olarak temizleyin ve nemlendirici krem sürün.

STREÇ FİLM KULLANARAK SELÜLİTLERE SAVAŞ AÇIN

MALZEMELER

  • Streç film

  • 3-4 damla biberiye yağı

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı portakal yağı

  • 10 damla kekik yağı

YAPILIŞI

  • Malzemeleri bir cezveye koyup kaynatın.

  • Biraz soğuduktan sonra selülitli bölgeleri fazla bastırmadan keseleyin.

  • Streç filmi bölgeye sarıp, 15-20 dakika bekleyin.

  • Bekleme esnasında 2 dakikada bir bölgeye hafif baskı yapın.

  • Ardından streç filmi çıkarın ve duş alarak temizleyin.

ELMA SİRKESİ VE STREÇ FİLM İLE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN

Kan dolaşımına uyarıcı etkisi olan elma sirkesi kullanarak da fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Streç film

  • Elma sirkesi

YAPILIŞI

  • Elma sirkesi ile karın ve göbek çevrenizi ovun.

  • 10-15 dakika bekledikten sonra streç filmle göbeği sarın.

  • Yaklaşık bir buçuk saat bekledikten sonra streç filmi çıkarın.

  • Duş alarak bölgeyi nemlendirin.

PEKİ STREÇ FİLM KULLANARAK ZAYIFLAMAK ZARARLI MI?

  • Bu yöntemde aşırı miktarda terleme olacağı için mutlaka günde en az 2 litre su tüketmeniz gerekir.

  • Ayrıca kapatılan bölge havasız kalacağı için cilt gözenekleriniz kapanır.

  • Cilt hassasiyeti ve cilt hastalıkları olanlar için bu yöntem pek önerilmez.
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