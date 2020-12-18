Streç filmle zayıflama tekniği! Bu püf noktalarına dikkat

Kilo vermek zor diyorsanız alternatif yöntemlerin hepsini denememişsiniz demektir. Özellikle bölgesel incelmede son zamanların etkili yöntemlerden biri de streç film uygulamasıdır. Siz de evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Streç film kullanarak bölgesel incelmek mümkün mü? Uygulamayı nasıl yapmalıyız? Zararlı etkileri olur mu? Gelin, streç film ile zayıflamanın püf noktalarını beraber inceleyelim.

STREÇ FİLM NASIL KULLANILMALI?

Rahatsız olduğunuz özellikle kol, göbek ve kalça gibi sorunlu bölgenize streç filmi sarıp 30 ile 90 dakika bekledikten sonra çıkarıp duş almanız yeterli. Özellikle hızlı sonuç almak istiyorsanız spor yaparken uygulamak gerekir. Spor yapamıyorum diyorsanız da üzülmeyin! Ev işi yaparken de deneyebilirsiniz. Mesela temizlik yaparken hem işinizi yapar hem de kilo verirsiniz.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Streç film uygulaması hakkında bazı önemli hususlar var. Öncelikle bu uygulamanın yağlardan ziyade ödemlerin atılmasında etili olduğunu hatırlatmak gerek. Bölgesel incelmek istiyorsanız beslenme şeklinize dikkat edin ve spor yapmaya özen gösterin. Streç film, sardığınız bölgenin terlemesini hızlandırdığı için vücudunuzda su kaybı meydana getirir. Bu yüzden su tüketiminizi arttırın ve günde 3 litreye yakın su tüketmeye özen gösterin. Aynı zamanda streç filmi geceden sarıp uyumamaya dikkat edilin. Çünkü uzun süre vücuda sarılı streç film o bölgenin hava almasını engeller ve bundan kaynaklı tahrişler yaşanabilir.