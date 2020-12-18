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Streç filmle zayıflama tekniği! Bu püf noktalarına dikkat

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fazla kilolardan sıkıldınız ve fit bir görüntüye kavuşmak istiyorsunuz. Ancak daha hızlı sonuç almam gerekli diye düşünüyorsanız bir de streç film uygulamasını deneyin! Mutfaklarımızda yer alan streç filmi rahatsız olduğunuz bölgelere sararak istediğiniz görüntüye sahip olabilirsiniz.

Streç filmle zayıflama tekniği! Bu püf noktalarına dikkat

Kilo vermek zor diyorsanız alternatif yöntemlerin hepsini denememişsiniz demektir. Özellikle bölgesel incelmede son zamanların etkili yöntemlerden biri de streç film uygulamasıdır. Siz de evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Streç film kullanarak bölgesel incelmek mümkün mü? Uygulamayı nasıl yapmalıyız? Zararlı etkileri olur mu? Gelin, streç film ile zayıflamanın püf noktalarını beraber inceleyelim.

STREÇ FİLM NASIL KULLANILMALI?

Rahatsız olduğunuz özellikle kol, göbek ve kalça gibi sorunlu bölgenize streç filmi sarıp 30 ile 90 dakika bekledikten sonra çıkarıp duş almanız yeterli. Özellikle hızlı sonuç almak istiyorsanız spor yaparken uygulamak gerekir. Spor yapamıyorum diyorsanız da üzülmeyin! Ev işi yaparken de deneyebilirsiniz. Mesela temizlik yaparken hem işinizi yapar hem de kilo verirsiniz.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Streç film uygulaması hakkında bazı önemli hususlar var. Öncelikle bu uygulamanın yağlardan ziyade ödemlerin atılmasında etili olduğunu hatırlatmak gerek. Bölgesel incelmek istiyorsanız beslenme şeklinize dikkat edin ve spor yapmaya özen gösterin. Streç film, sardığınız bölgenin terlemesini hızlandırdığı için vücudunuzda su kaybı meydana getirir. Bu yüzden su tüketiminizi arttırın ve günde 3 litreye yakın su tüketmeye özen gösterin. Aynı zamanda streç filmi geceden sarıp uyumamaya dikkat edilin. Çünkü uzun süre vücuda sarılı streç film o bölgenin hava almasını engeller ve bundan kaynaklı tahrişler yaşanabilir.

EN ETKİLİ STREÇ FİLM UYGULAMA TÜYOLARI

Streç film tek başına terlemenize yardımcı olur. Ancak yanında destekleyici yağlar ve kremler kullanmak uygulamanın etkisinin artırır. Streç filmi sarmadan önce aşağıdaki yağları ya da kremleri uygulayabilirsiniz. Bunlar:

  • Hindistan cevizi yağı
  • E vitamini yağı
  • Kahve ve deniz tuzu
  • Elma sirkesi
  • Selülit ve ya inceltici jeller

İncelmesini istediğiniz bölgeye bu jel ve yağlardan birini sürüp ardından streç filmle sarın. Bir süre beklettikten sonra ılık bir duş alın ve duş sonrası sıkılaştırıcı krem veya nemlendirici kreminizi sürün. Önerilen bu yağlar ve jeller sadece zayıflamayı hızlandırmaz, incelen bölgede sarkmaların oluşmasını engelleyerek cildin nem dengesinin de korunmasına da yardımcı olur.

STREÇ FİLM UYGULAMAK ZARARLI MI?

Streç film uygulaması doktorların da önerdiği bir yöntemdir. Ancak bahsettiğimiz noktalara dikkat etmek gerek. Sonuçta incelirken sağlığından olmayı kimse istemez. Streç film uygulamasında yaşanabilecek önemli sorunlardan ilki vücudun dehidrasyona (vücuttaki sıvı kaybı) uğramasıdır. Diğer olası sorunlar ise baş dönmesi, halsizlik, baygınlık ve ciltte oluşan tahrişlerdir. Bu nedenle fit bir vücuda sahip olmak istiyorsak öncelikle sağlıklı kalmanın önemini unutmamalıyız.

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