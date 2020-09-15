Stresi azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor; ama! 1 kase aşureyi yakmak için...

Muharrem ayının geleneksel tatlısı; bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure, içerdiği vitaminler, mineraller, proteinler ve posa sayesinde tam bir sağlık deposu. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, içerisine konulan şeker miktarı çok fazla olmadığı ve aşırı tüketilmediği taktirde aşurenin bağışıklığı güçlendirmeden stresi azaltmaya dek birçok faydası olduğunu belirterek “Özellikle yaşadığımız pandemi dönemi nedeniyle oldukça stresli günler geçirdik ve geçiriyoruz. Stres aynı zamanda bağışıklığı da zayıflatıyor. Aşure; içerisindeki tahıllar, kurubaklagiller, meyve, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlarla hem strese karşı yardımcı oluyor, mutluluk veriyor hem de bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırıyor. Ancak bir kase aşure, içerisindeki malzemelere göre değişmekle birlikte yaklaşık 300-350 kalori arasında olduğundan dolayı ölçüyü kaçırmamak gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, aşurenin 5 faydasını anlattı, 1 kase aşureyi yakmak için yapabileceklerinizi sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

STRESE BAĞLI ARTAN TATLI İSTEĞİNİ KARŞILIYOR Alıştığımız yaşam ve çalışma şeklinden çok farklı bir düzene geçtiğimiz bu dönemde stres düzeyimiz oldukça yükseldi. Stres kişilerde yeme şeklini etkiler, en çok da tatlı yemeye yönlendirir. Bu dönemde fazla miktarda tatlı atıştırmalıklar tüketme eğilimi olur. Aşure içine katılan malzemeler nedeniyle çok sağlıklı ve tokluk hissi yaratacak iyi bir tatlı seçeneğidir ki şerbetli ve yağ içeriği çok olan tatlılar yerine tercih edilmesi önerilir. Fakat aşure çok aşırı şeker konularak pişirilmiş ise içerdiği kalori miktarının da yüksek olacağı unutulmamalıdır. KALP VE DAMARLARI KORUYOR Aşure yapılırken kullanılan malzemeler bitkisel protein içerir, dolayısıyla kolesterol içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar rahatlıkla tüketebilirler. Aynı zamanda içindeki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sayesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir. Ayrıca kurubaklagiller çözünebilir ve çözünemez lifler bakımından zengin gıdalardır. Çözünebilir lifler kolesterolün bir miktarını bağlayarak dışkı ile atılmasına yardımcı olur, damarları koruyucu etki gösterir.