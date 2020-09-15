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Stresi azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor; ama! 1 kase aşureyi yakmak için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Aşure, barındırdığı vitamin, mineral, proteinler ve posa ile tam bir sağlık deposu olsa da içine konulan şeker miktarıyla aşırı tüketildiği takdirde tehdit unsuru haline gelebiliyor. Bağışıklığı güçlendirmeden stresi azaltmaya birçok faydası olan aşure ile ilgili uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, 1 kase aşureyi yakmak için yapılması gerekenlerden de bahsetti.

Stresi azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor; ama! 1 kase aşureyi yakmak için...

Muharrem ayının geleneksel tatlısı; bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure, içerdiği vitaminler, mineraller, proteinler ve posa sayesinde tam bir sağlık deposu. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, içerisine konulan şeker miktarı çok fazla olmadığı ve aşırı tüketilmediği taktirde aşurenin bağışıklığı güçlendirmeden stresi azaltmaya dek birçok faydası olduğunu belirterek “Özellikle yaşadığımız pandemi dönemi nedeniyle oldukça stresli günler geçirdik ve geçiriyoruz. Stres aynı zamanda bağışıklığı da zayıflatıyor. Aşure; içerisindeki tahıllar, kurubaklagiller, meyve, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlarla hem strese karşı yardımcı oluyor, mutluluk veriyor hem de bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırıyor. Ancak bir kase aşure, içerisindeki malzemelere göre değişmekle birlikte yaklaşık 300-350 kalori arasında olduğundan dolayı ölçüyü kaçırmamak gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, aşurenin 5 faydasını anlattı, 1 kase aşureyi yakmak için yapabileceklerinizi sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

STRESE BAĞLI ARTAN TATLI İSTEĞİNİ KARŞILIYOR

Alıştığımız yaşam ve çalışma şeklinden çok farklı bir düzene geçtiğimiz bu dönemde stres düzeyimiz oldukça yükseldi. Stres kişilerde yeme şeklini etkiler, en çok da tatlı yemeye yönlendirir. Bu dönemde fazla miktarda tatlı atıştırmalıklar tüketme eğilimi olur. Aşure içine katılan malzemeler nedeniyle çok sağlıklı ve tokluk hissi yaratacak iyi bir tatlı seçeneğidir ki şerbetli ve yağ içeriği çok olan tatlılar yerine tercih edilmesi önerilir. Fakat aşure çok aşırı şeker konularak pişirilmiş ise içerdiği kalori miktarının da yüksek olacağı unutulmamalıdır.

KALP VE DAMARLARI KORUYOR

Aşure yapılırken kullanılan malzemeler bitkisel protein içerir, dolayısıyla kolesterol içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar rahatlıkla tüketebilirler. Aynı zamanda içindeki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sayesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir. Ayrıca kurubaklagiller çözünebilir ve çözünemez lifler bakımından zengin gıdalardır. Çözünebilir lifler kolesterolün bir miktarını bağlayarak dışkı ile atılmasına yardımcı olur, damarları koruyucu etki gösterir.

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIYOR

Baklagiller ve tam tahıllar iyi birer lif kaynağıdır. Çözünebilir lifler suyu tutarak bağırsakta yoğun jel oluşturup gıdaların sindirim ve emilimini yavaşlatırlar; bu da iştahı azaltıp uzun süreli doygunluk hissi yaratır. Bunun birçok metabolik faydaları vardır. Aşurenin içine koyulan şeker miktarı çok az olursa kalori içeriği de azalacağı için kilo kaybına destek olabilir.

BAĞIRSAK DOSTU YİYECEKTİR

Şehir hayatının yoğun ve hareketsiz yaşam şekli ve fast food tüketiminin fazla olması nedeniyle çoğu insan bağırsak sorunları yaşamaktadır. Oysa sağlıklı bağırsak ve mikrobiyota; bağışıklıktan kalp damar hastalıklarına ve depresyona kadar bir çok sağlık sorunu açısından önemli bir sistemdir. Aşure içerdiği tahıllar, kurubaklagil, kuru meyveler ve kuruyemişler nedeniyle posa açısından oldukça zengin bir gıdadır, kabızlık sorununa iyi geldiği gibi bağırsağa probiyotik sağlayarak mikrobiyotayı destekler.

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Covid-19 pandemisini yaşadığımız şu aylarda bağışıklığımızın güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu çalışmalar göstermiştir. Bağışıklık sistemimizin etkili olarak çalışabilmesi için gerekli olan B grubu vitaminler, C, E vitamini, demir, çinko, selenyum, magnezyum, betakaroten, folik asit, proteinler ve posa gibi besin ögelerinin çoğunu aşureye katılan malzemeler sağlamaktadır. Bu zengin gıda maddesinin tüketilmesi sağlıklı beslenmeye ve bağışıklığımızın iyi çalışmasına destek olacaktır” diyor.

1 KASE AŞUREYİ YAKMAK İÇİN...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, kalori harcamalarının cinsiyete, kiloya ve tempoya göre değiştiğini belirtirken, ortalama 300-350 kalori olan bir kase aşureyi yakmak için yapabileceğiniz seçenekleri şöyle belirtti;

1 saat orta tempoda yürüyüş
1 saat hafif tempo bisiklet
1 saat ev temizliği
1 saat dans etmek
40 dakika koşu
45 dakika yüzme

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