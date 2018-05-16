KADIN

Stresle yapılan seks gebeliği önlüyor

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 16.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

Çocuk sahibi olmaya karar veren pek çok çift çoğu kez farkında olmadan büyük bir stres altına girer. Seks sırasında stres makul düzeydeyse performansı artırır ve amaca fokuslanmamızı sağlar. Ancak aşırı düzeyde ve uzun süre devam eden stres, seks yaşantınızı etkileyebilir. Stres seviyesi arttıkça doğal yollardan gebelik olasılığı azalır.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, stresin üreme yeteneğimizi etkilediğini gösteren altı işaret hakkında önemli bilgiler verdi:

Stresin üreme yeteneğimizi etkilediğini gösteren altı işaret

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ÇOCUK YAPMA KORKUSU

ÇOCUK YAPMA KORKUSU
Çocuk yapma konusu gitgide sizde takıntı haline gelmeye başlar. Genellikle doğru tanı konmamasının, yetersiz bilginin ve kötü iletişimin bir sonucudur. Bu da çiftlerin kendi kendilerine araştırma yapmasına ve bunalmasına neden olur. Konuya hakim olmadan okunan çelişkili bilgiler sadece stresi artırır. Yanıtı ararken kolayca takıntılı hale gelirsiniz.
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SEKS YAŞANTINIZ ESKİSİ GİBİ DEĞİL Mİ?

SEKS YAŞANTINIZ ESKİSİ GİBİ DEĞİL Mİ?
Stres seks hayatınızı ve cinsel isteğinizi etkiler. Bebek yapmak için seks yapmak doğallığınızı bozar ve keyif almanızı engeller. Zamanı ayarlama zorunluluğu, çifti baskı altında hissettirir.
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DUYGUSAL DALGALANMALARDAN ŞİKAYETÇİ MİSİNİZ?

DUYGUSAL DALGALANMALARDAN ŞİKAYETÇİ MİSİNİZ?
Depresyon ve karakter değişiklikleri sık görülebilir. Birçok çift için yolunda giden ilişki ve sorunsuz bir hayat biter tek amaç çocuk sahibi olmak haline dönüşür.
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AİLENİZDEN, ARKADAŞLARINIZDAN UZAKLAŞTINIZ MI?

AİLENİZDEN, ARKADAŞLARINIZDAN UZAKLAŞTINIZ MI?
Eğer çocuk sahibi olmak için uğraşırken kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyor, duygusal dalgalanmalar yaşıyorsanız kolayca çevrenizden uzaklaşabilirsiniz. Kimden destek alacağınızı ve kime güveneceğini bilmek zor olabilir. Bu ruh haliyle pek çok çift aile ve arkadaşlarını duyarsız bulur ve destek olmamakla suçlar. Bu da sosyal ortamlardan ve çevrelerinden daha da uzaklaşmalarına neden olur.
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ADET DÜZENSİZLİKLERİ Mİ BAŞLADI?

ADET DÜZENSİZLİKLERİ Mİ BAŞLADI?
Stres adet döngüsünü bozar. Pek çok kadın çocuk sahibi olma kararından sonra adet düzeninin bozulduğunu ifade eder. Hatta adet tümüyle kesilebilir.
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KISKANÇ VE MUTSUZ BİRİ Mİ OLDUNUZ?

KISKANÇ VE MUTSUZ BİRİ Mİ OLDUNUZ?
Çocuk sahibi olmaya çalışan pekçok kadın hayattan artık zevk almadıklarını ifade etmiştir. Kolayca gebe kalan başka kadınları kıskanmak sonrasında utanma ve suçluluk duygusunu getirir. Tabii ki böyle haberlerin mutluluğuna ortak olabilmek zordur hele duyarsızca ilan edilirse…
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PEKİ NASIL ÜSTESİNDEN GELELİM?

PEKİ NASIL ÜSTESİNDEN GELELİM?
Gerçekçi olun. Gebeliği hayatınızın odağı haline getirmeyin, başka konulara konsantre olun. Destek almaktan kaçmayın. Keyif almak için seks yapın. Kendi doğrularınızı bulun Asla kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın.
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gebelik stresli gebelik

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