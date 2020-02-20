Stresli bir gebelik geçiriyorsanız dikkat! Kısırlık nedeni olabilir

Gebeliğin ilk 18 haftası içinde zorlayıcı hayat koşulları olan (yakın akrabanın kaybı, eşle olan ciddi sorunlar) ve stres çeken gebelerin erkek çocuklarının sperm sayısı ve hareketlerinde problemler gelişiyor. Öyle ki bu sorun kısırlık nedeni bile olabilir.

HAMİLELİĞİN İLK EVRELERİNE DİKKAT!

Çünkü gebeliğin erken dönemleri, erkek üreme organlarının gelişiminde önemli bir zaman dilimi. Bu dönemde yaşanan stresli periyodun uzun dönemde üreme ile ilgili olumsuz sonuçları ortaya çıkıyor. Bu da erkek üreme sisteminde hassas bir periyod olan erken gebelik dönemlerinde yoğun strese maruz kalan gebelerden doğan erkek çocuklarında uzun dönemde kısırlık sorunlarının gelişebileceğini göstermektedir.

Geç gebelik döneminde yaşanan stresin ise bu konuda bir etkisi saptanmamıştır. Anne karnında yaşanan stresli dönemin yanında aşırı kilo, sigara-alkol kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve varikosel de sperm kalitesini ve sayısını önemli ölçüde etkiliyor.



