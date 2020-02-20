KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Stresli bir gebelik geçiriyorsanız dikkat! Kısırlık nedeni olabilir

Stresli bir gebelik geçiriyorsanız dikkat! Kısırlık nedeni olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gebeliğin erken dönemlerinde stres yaşayan annelerden doğan erkek çocuklarının ilerleyen yıllarda daha az sperme sahip oldukları ortaya çıktı. Buna göre annenin bu ruh halinde olması erkek bebekte kısırlık yaşanmasına yol açabilir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Human Reproduction dergisinde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında konuştu.

Stresli bir gebelik geçiriyorsanız dikkat! Kısırlık nedeni olabilir

Gebeliğin ilk 18 haftası içinde zorlayıcı hayat koşulları olan (yakın akrabanın kaybı, eşle olan ciddi sorunlar) ve stres çeken gebelerin erkek çocuklarının sperm sayısı ve hareketlerinde problemler gelişiyor. Öyle ki bu sorun kısırlık nedeni bile olabilir.

HAMİLELİĞİN İLK EVRELERİNE DİKKAT!

Çünkü gebeliğin erken dönemleri, erkek üreme organlarının gelişiminde önemli bir zaman dilimi. Bu dönemde yaşanan stresli periyodun uzun dönemde üreme ile ilgili olumsuz sonuçları ortaya çıkıyor. Bu da erkek üreme sisteminde hassas bir periyod olan erken gebelik dönemlerinde yoğun strese maruz kalan gebelerden doğan erkek çocuklarında uzun dönemde kısırlık sorunlarının gelişebileceğini göstermektedir.

iStock-1034882596

Geç gebelik döneminde yaşanan stresin ise bu konuda bir etkisi saptanmamıştır. Anne karnında yaşanan stresli dönemin yanında aşırı kilo, sigara-alkol kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve varikosel de sperm kalitesini ve sayısını önemli ölçüde etkiliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Dışkılamayı sürekli erteliyorsanız...Dışkılamayı sürekli erteliyorsanız...
Kolesterol belirtileri nelerdir, kolesterol neden olur? Kolesterol belirtileri nelerdir, kolesterol neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek kısırlık, kısırlık,

En Çok Okunan Haberler

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Aleyna Tilki-Aynur Aydın polemiğinde yeni perde!

Aleyna Tilki-Aynur Aydın polemiğinde yeni perde!

Takipçisinin ağır yorumuna yanıt verdi!

Takipçisinin ağır yorumuna yanıt verdi!

Yatak sahnesine tepki yağdı!

Yatak sahnesine tepki yağdı!

'Seni, senden çok seviyorum'

'Seni, senden çok seviyorum'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlarda kısırlık bu belirtilerle ortaya çıkıyor! Cinsel ilişkide ağrı nedenlerden sadece biri...

Cinsel ilişkide ağrı nedenlerden sadece biri!

Regl öncesi gerginlik intiharı bile düşündürüyor! Gerginliği azaltan 5 öneriyi deneyin

Kadınların kabusu! İntihar bile düşündürüyor

İş stresi ile nasıl başa çıkılır?

İş stresi ile nasıl başa çıkılır?

Vajinismus sorunu terapiyle çözülebilir mi?

Vajinismus sorunu terapiyle çözülebilir mi?

Yumurtalık kanseri bu belirtilerle ortaya çıkıyor

İştah kaybı, gaz ve bulantıyla ortaya çıkıyor

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor! Bakın hangi rahatsızlıkları gideriyor

Ayaklarınızı alüminyum folyoya sarın ve o hastalıktan kurtulun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.