Su Aboneliği iptali nasıl yapılır? E-Devlet Abonelik İptali Başvurusu

Her insan taşınırken aboneliklerini kapatmalıdır. Bugün ise bu işlemleri online olarak, kısa sürede yapmak mümkün. Biz de “Su aboneliği iptal başvurusu nasıl yapılır, su aboneliği iptali ne kadar sürer?” gibi çok merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik...
Artık günümüzde hemen hemen her iş pratik bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebilir durumda. Dijital vatandaş olmanın kişiye sağladığı avantajlardan olan bu durum birçok insanın ve kurumun işini kolaylaştırır. Eğer bir konut ya da iş yeriniz için bulunan su aboneliğini kapatmak isterseniz, bu işlem İski gibi kurumlar tarafından, alo 185 hattından ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Su aboneliği bulunup da bu aboneliği sonlandırmak isteyen abonelik sahibi olan kişiye ise güncel fiyatlar dikkate alınarak teminat bedeli iade işlemi yapılır.
Yaşadığı ilde bulunan kuruma müracaat ederek su aboneliğini sonlandırmak isteyen kişilerden bazı evraklar istenmektedir. İşlemlerin doğru ve hızlı şekilde gerçekleşmesi için bu evraklara ihtiyaç duyulur. Kapatmak istediğiniz su aboneliğinin konut ya da iş yeri su aboneliği olması gibi durumlarda istenen evraklar değişiklik göstermektedir. Su aboneliği iptali için gerekli belgeler tamamlanıp eksiksiz olarak sunulduğunda ise abonelik iptali için başvurunuz oluşturulur.
Konutlar için aboneliği bulunan kişiden istenen belgeler şu şekildedir:
İş yeri için yapılmış olan su aboneliğini iptal etmek isteyen kişilerden ise;
Abonelik ayırma işlemi bir sayacı birden fazla hanenin kullandığı durumlarda gerçekleştirilir. Eskiden sık sık rastlanan bu duruma günümüzde de rastlanmaktadır. Bir sayaçtan birden fazla hane su kullandığında bu her hane için ayrı abonelik açtırma işlemine “abonelik ayırma işlemi” ya da “abonelik oluşturma işlemi” denilir. Her işlem gibi abonelik ayırma işlemi için de kişilerden bir takım evraklar istenmektedir. Bu belgeler işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar o nedenle başvuru için gittiğinizde yanınızda bulunmalıdır. Kimlik belgeniz, apartmanda oy çokluğu ile işlem için alınmış kağıdın onaylı fotokopisi, iş yerleri için vergi numarası, imza sirküleri bu işlem için gittiğinizde sizden istenecek olan belgelerdir. Bu belgelere ek olarak eğer şantiye suyu aboneliğinden geçiş yapmak istiyorsanız bireysel abonelik geçişi için iskan belgesi de sizden istenecektir.
Su aboneliği olan konut ya da iş yerinin çeşitli nedenlerden dolayı uzun süre kullanılmayacak halde olması durumlarında aboneliği bulunan kişi geçici olarak abonelik kapama işlemi gerçekleştirebilir. E devlet su aboneliği iptali gibi bu işlem için de e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Dilerseniz geçici olarak abonelik kapama işlemlerinizi ilgili kuruma giderek de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer geçici olarak kapatılacak abonelik konut ya da iş yeri aboneliği ise alan kullanılmaya başlandığında tekrar aboneliği açtırabilirsiniz. Tüm bu işlemler oldukça pratik şekilde gerçekleştirilebilen işlemlerdir. Geçici olarak abonelik kapatma ya da açma durumlarında müracaat edeceğiniz kurum işleminizin gerçekleşmesi için sizden bazı evraklar isteyecektir.
Konutlar için su aboneliğini geçici olarak kapatma / açma durumunda istenen belgeler:
Eğer iş yeri aboneliğini geçici olarak kapatmak için başvuru yapacaksanız ise bu belgelere ek olarak sizlerden vergi numarası ve yetki belgesi de istenecektir. Tüm bu belgeler ile birlikte yaşadığınız ilçedeki ilgili kuruma başvuru yaptığınızda talebiniz kısa sürede işleme alınır.
Elektrik ve su aboneliği iptal işlemlerinizi, abonelik açma işlemlerinizi ve ihtiyacınız olan abonelik ile alakalı tüm işlemleri internetten üzerinden, e-Devlet uygulamasını indirerek, e-Devlet web sitesinden ya da çeşitli kurum sitelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Abonelikler gibi işlemlerle hemen hemen her vatandaş çeşitli başvurularda bulunmaktadır. Bir yerden bir yere taşınırken eski oturduğunuz evdeki ya da iş yerindeki aboneliği kapatıp yeni geçeceğiniz mekan için adınıza abonelik oluşturmalısınız. Aksi takdirde su, elektrik ve doğalgaz kullanımını yeni oturacağınız alanda gerçekleştiremezsiniz. Kirada oturan insanlar bu işlemleri sıklıkla gerçekleştirmektedirler. Kiracılar taşınacakları yeni evle temel ihtiyaçlarını karşılamak için su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerini açtırırlar ve eski evlerinden bu abonelikleri kapattırırlar. Bu işlemlerin internet üzerinden randevu oluşturarak yapılabilir olması günümüzde birçok insan için özellikle kirada oturan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlamıştır. Tüm abonelik ve iptal işlemleri için e-Devlet uygulamasını indirmek ya da e-Devlet web sitesinden T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak gerekmektedir. Ardından orada bulunan e-Hizmetler sayfasını ziyaret ederek, ihtiyaç duyduğunuz hizmeti online olarak almanız mümkündür.
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