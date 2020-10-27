Su Aboneliği iptali nasıl yapılır? E-Devlet Abonelik İptali Başvurusu

Her insan taşınırken aboneliklerini kapatmalıdır. Bugün ise bu işlemleri online olarak, kısa sürede yapmak mümkün. Biz de “Su aboneliği iptal başvurusu nasıl yapılır, su aboneliği iptali ne kadar sürer?” gibi çok merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik... Su Aboneliği İptali Artık günümüzde hemen hemen her iş pratik bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebilir durumda. Dijital vatandaş olmanın kişiye sağladığı avantajlardan olan bu durum birçok insanın ve kurumun işini kolaylaştırır. Eğer bir konut ya da iş yeriniz için bulunan su aboneliğini kapatmak isterseniz, bu işlem İski gibi kurumlar tarafından, alo 185 hattından ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Su aboneliği bulunup da bu aboneliği sonlandırmak isteyen abonelik sahibi olan kişiye ise güncel fiyatlar dikkate alınarak teminat bedeli iade işlemi yapılır. Su Aboneliği İptali için İstenen Belgeler Nelerdir? Yaşadığı ilde bulunan kuruma müracaat ederek su aboneliğini sonlandırmak isteyen kişilerden bazı evraklar istenmektedir. İşlemlerin doğru ve hızlı şekilde gerçekleşmesi için bu evraklara ihtiyaç duyulur. Kapatmak istediğiniz su aboneliğinin konut ya da iş yeri su aboneliği olması gibi durumlarda istenen evraklar değişiklik göstermektedir. Su aboneliği iptali için gerekli belgeler tamamlanıp eksiksiz olarak sunulduğunda ise abonelik iptali için başvurunuz oluşturulur.

Konutlar için aboneliği bulunan kişiden istenen belgeler şu şekildedir: Bir adet kimlik belgesi

Su sayacı üzerinde yer alan son metreküp işareti

Eski bir su faturası İş yeri için yapılmış olan su aboneliğini iptal etmek isteyen kişilerden ise; Kimlik belgesi,

Su sayacının üzerinde yer alan son metreküp işareti,

Şirketteki imza sirküsü, kaşe ve yetki belgesi istenmektedir. Abonelik Ayırma İşlemi Nasıl Yapılır? Abonelik ayırma işlemi bir sayacı birden fazla hanenin kullandığı durumlarda gerçekleştirilir. Eskiden sık sık rastlanan bu duruma günümüzde de rastlanmaktadır. Bir sayaçtan birden fazla hane su kullandığında bu her hane için ayrı abonelik açtırma işlemine “abonelik ayırma işlemi” ya da “abonelik oluşturma işlemi” denilir. Her işlem gibi abonelik ayırma işlemi için de kişilerden bir takım evraklar istenmektedir. Bu belgeler işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar o nedenle başvuru için gittiğinizde yanınızda bulunmalıdır. Kimlik belgeniz, apartmanda oy çokluğu ile işlem için alınmış kağıdın onaylı fotokopisi, iş yerleri için vergi numarası, imza sirküleri bu işlem için gittiğinizde sizden istenecek olan belgelerdir. Bu belgelere ek olarak eğer şantiye suyu aboneliğinden geçiş yapmak istiyorsanız bireysel abonelik geçişi için iskan belgesi de sizden istenecektir.

Su Aboneliğini Geçici Olarak Açma ya da Kapama İşlemleri Nasıl Yapılır? Su aboneliği olan konut ya da iş yerinin çeşitli nedenlerden dolayı uzun süre kullanılmayacak halde olması durumlarında aboneliği bulunan kişi geçici olarak abonelik kapama işlemi gerçekleştirebilir. E devlet su aboneliği iptali gibi bu işlem için de e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Dilerseniz geçici olarak abonelik kapama işlemlerinizi ilgili kuruma giderek de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer geçici olarak kapatılacak abonelik konut ya da iş yeri aboneliği ise alan kullanılmaya başlandığında tekrar aboneliği açtırabilirsiniz. Tüm bu işlemler oldukça pratik şekilde gerçekleştirilebilen işlemlerdir. Geçici olarak abonelik kapatma ya da açma durumlarında müracaat edeceğiniz kurum işleminizin gerçekleşmesi için sizden bazı evraklar isteyecektir. Konutlar için su aboneliğini geçici olarak kapatma / açma durumunda istenen belgeler: Kimlik belgesi

Su sayacının güncel işareti

Eski bir su faturası Eğer iş yeri aboneliğini geçici olarak kapatmak için başvuru yapacaksanız ise bu belgelere ek olarak sizlerden vergi numarası ve yetki belgesi de istenecektir. Tüm bu belgeler ile birlikte yaşadığınız ilçedeki ilgili kuruma başvuru yaptığınızda talebiniz kısa sürede işleme alınır.