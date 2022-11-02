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  4. Su altı sanatçıları Ayvalık'ın kırmızı mercanlarını görüntüledi

Su altı sanatçıları Ayvalık'ın kırmızı mercanlarını görüntüledi

02.11.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) iş birliği ile Ayvalık ilçesinin eşsiz güzelliklerini barındıran derinliklerinde su altı görüntüleme etkinliği gerçekleştirildi.

BALIKESİR (AA) - Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Ayvalık’ın su altı zenginliğini, biyoçeşitliliğini, kırmızı mercanlarını tanıtmak ve belgelemek amacıyla düzenlendi.

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı sporcuları Eser Paşa ve Ali Şener'in de aralarında bulunduğu 31 kişi, iki gün boyunca Ayvalık resiflerine dalışlar gerçekleştirerek çekimler yaptı.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve il temsilcisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin daire başkanları ve şube müdürleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı program, sunumla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırmızı mercanların Balıkesir için çok değerli olduğunu, 100 den fazla su altı fotoğrafı ve birbirinden güzel video eserlerinin ilin tanıtımında kullanılmasının yanında önemli bir belge değeri taşıdığını belirtti.

Büyük bir sergi açacaklarını bildiren Yılmaz, uluslararası fuarlarda serginin, tanıtım filmlerinin tüm dünyaya gösterileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

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