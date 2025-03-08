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Şu anki moduna uygun bir ev aktivitesi öneriyoruz!

21.02.2025 23:23
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Evde boş boş duvara mı bakıyorsun, yoksa yapacak bir şeyler ararken telefonundaki tüm uygulamaları sırayla açıp kapatıyor musun? O zaman bu test tam senlik!

Şu anki moduna uygun bir ev aktivitesi öneriyoruz!

Hadi bakalım, ruh haline göre en uygun ev aktiviteni bulalım!

Ruh haline en uygun ev aktivitesini bulalım!

1/8

Klasik bir soruyla başlayalım. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne?

Klasik bir soruyla başlayalım. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne?
Gözlerimi açmadan 5 saat daha uyuma planları yapmak.
Kahvemi alıp dünyayı değiştirecek fikirler üzerine düşünmek.
Alarmı duyduğum anda yataktan zıplayıp dans etmek.
2/8

Bir film karakteri olsan hangisi olurdun?

Garfield
Sherlock Holmes
Mamma Mia’dan Sophie
3/8

Elinde sihirli bir değnek var. İlk ne yaparsın?

Elinde sihirli bir değnek var. İlk ne yaparsın?
Sınırsız sanat malzemesi üretirim.
Evimde kendi kendini temizleyen bir sistem yaratırım.
Bütün dünyayı dev bir partiye çeviririm
4/8

Peki, evde bir hayvan besleme şansın olsa hangisini seçerdin?

5/8

Rüyanda bir film sahnesindesin. Hangi senaryo seni anlatıyor?

Rüyanda bir film sahnesindesin. Hangi senaryo seni anlatıyor?
Bir laboratuvarda, çılgınca yeni projeler ve icatlar yapıyorum.
Sakin bir sahil kenarında, bir hamağın içinde uzanıyorum.
Bir sahnedeyim, milyonlarca kişi beni alkışlıyor! Işıklar, müzik, eğlence!
6/8

Sona yaklaşıyoruz! Evde sıkıldığında en olası hareketin ne?

Sona yaklaşıyoruz! Evde sıkıldığında en olası hareketin ne?
Buzdolabının kapağını açıyorum.
Tavanı izleyerek “Ben neden buradayım?” diye düşünmek.
Rastgele bir şarkı açıp klip çekiyorum.
7/8

Sevgilin/ev arkadaşın bir günlüğüne uzaya gitti. Ne yaparsın?

Sevgilin/ev arkadaşın bir günlüğüne uzaya gitti. Ne yaparsın?
Tek kişilik ev partisi düzenlerim.
Bütün gün pijamalarımla evde miskinlik yaparım. Sonunda özgürüm!
Evin düzenini değiştiririm.
8/8

Bir günlüğüne bir video oyun karakteri olacaksın. Hangisi seni en iyi anlatıyor?

The Sims
Just Dance
Minecraft
Anahtar Kelimeler:
aktivite eğlence Philips Yaşam Kategorisi
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