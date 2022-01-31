HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Su basan asansör boşluğunda can pazarı! Hemşire ölümden döndü

Su basan asansör boşluğunda can pazarı! Hemşire ölümden döndü

31.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hemşire Aysun Memiş, sağlık merkezinde su basan asansör boşluğuna düştü. Asansör tamircisi, Memiş'i suya atlayarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

Su basan asansör boşluğunda can pazarı! Hemşire ölümden döndü

Korkutan olay, saat 11.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Sağlık merkezinde çalışan hemşire Aysun Memiş, su basması nedeniyle bakıma alınan asansörün boşluğuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Memiş'in çırpındığını gören asansör tamircisi, suya atladı. Tamircinin sudan çıkardığı Memiş, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan sedyeyle aldı.

6ea8fab87a006129504b298e240d60e7

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aysun Memiş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kentte vaka sayısı iki haftada yüzde 70’in üzerine çıktıKentte vaka sayısı iki haftada yüzde 70’in üzerine çıktı
Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarıMeteoroloji'den 33 il için kritik uyarı
Bursa'da görüldü, bir ilk! Bursa'da görüldü, bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.