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Su bastı, hayvanlar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de eskiden mandıra olarak kullanılan alanı su bastı. Çok sayıda tavuk telef olurken, vatandaşlar hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

İstanbul Kağıthane’de eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Vatandaşların içerideki çok sayıda küçükbaş hayvanı telef oldu. Vatandaşlar telef olan hayvanları sudan elleriyle çıkartırken, diğer hayvanlarını kurtarmak için de çalışmalar sürüyor. Su basan mandıra ise havadan görüntülendi.

Kağıthane'de su baskını

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen yoğun yağış sonrasında eskiden mandıra olarak kullanılan alanı su bastı.
Sular altında kalan mandıradaki küçükbaş hayvanlar boğularak telef oldu.
Hayvanlarının telef olduğunu gören vatandaşlar, suyun içerisine girerek telef olan hayvanları dışarıya çıkarttı.
İçeride yaklaşık 200 hayvanı olduğunu ifade eden bir vatandaş, hayvanlarını kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor.
Öte yandan su basan mandıra ve telef olan hayvanlar havadan görüntülendi.

'200 TANE HAYVANIM VARDI TELEF OLDU'

'200 TANE HAYVANIM VARDI TELEF OLDU'
Hayvanları telef olan Mustafa Arslan, “200 tane hayvanım vardı, tavuk vardı telef oldu, elimde 50 tane kaldı. Yağmur yağdığı zaman daha öncesinde su basmıyordu, aşağıdan giderler kapanmış.
Hırsız girmesin diye bekçi giderleri kapatmış. Oradan su gidemeyince köprünün altından yukarıdan sular da gelince burada birikmiş" dedi.
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Kağıthane su baskını

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