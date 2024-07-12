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    4. Su faturasını düşürmenin en etkili yolları! Bu taktikler faturanızı yarıya düşürebilir

    Su faturasını düşürmenin en etkili yolları! Bu taktikler faturanızı yarıya düşürebilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.07.2024 07:50
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    Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kişiler fatura tasarruf yöntemlerini araştırıyor. Su faturaları her mevsim bütçeyi zorlayan faturalar arasında yer alıyor. Ancak basit yöntemlerle su faturasını düşürmek mümkün. Su faturasını düşürmek için etkili yöntemler arıyorsanız bu tüyoları mutlaka denemelisiniz.

    Su faturasını düşürmenin en etkili yolları! Bu taktikler faturanızı yarıya düşürebilir

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su faturaları daha yüklü gelmeye başladı. Su faturasının her ay giderek artması bütçeyi zorlayan durumlardan biri. Faturaları düşürmek için yapılması gereken basit ama etkili ipuçları var. Su faturam çok geliyor veya tasarruf etmek istiyorum diyenlere özel fatura düşürecek en etkili yöntemleri haberimizde derledik.

    SU FATURASINI DÜŞÜRMENİN ETKİLİ YOLLARI

    CİHAZ KULLANIMINIZI DEĞİŞTİRİN

    çamaşır yıkamak makine

    Su tasarrufu yapmanın en kolay yollarından biri, çamaşır yıkamak ve bulaşık makinenizi çalıştırmak gibi ev işleridir. Bulaşıkları her zaman elde yıkamak daha fazla su harcamanıza sebep verir. Örneğin, bulaşık makinenizde veya çamaşır makinenizde ne kadar olursa olsun, aynı miktarda enerji ve su kullanıyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurarak, haftada yalnızca 2 ila 3 kez tam yük çalıştırmayı deneyin.

    SIZINTILARI KONTROL EDİN

    mutfak lavabosu

    Musluğunuz gece boyunca damlıyor mu? Su borularınızın sızdırdığını düşündüğünüz halde kontrol ettirme şansınız olmadı mı? Su kaçakları maliyetlidir! Sıhhi tesisat sisteminizin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için düzenli bakım çağrıları planladığınızdan emin olun.

    YÜKSEK VERİMLİ BİR TUVALET KURUN

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    Tuvaletiniz, evdeki banyo suyu kullanımınızın kabaca yüzde 30'unu tüketir ki bu oldukça önemli bir miktardır! Su faturanızı ve su kullanımınızı azaltmak için, yüksek verimliliğe sahip bir tuvalete yatırım yapmayı düşünün. Yüksek verimliliğe sahip tuvaletler size yılda 15.000 galon su tasarrufu sağlayabilir , bu da geleneksel bir tuvalete göre yaklaşık yüzde 50'lik bir azalma anlamına gelir.

    DAHA KISA DUŞ ALIN

    duş banyo

    Yeterince basit görünüyor, ancak duş sürenizi 5 dakika ile sınırlamak su faturanızı olumlu yönde etkileyebilir.

    MUSLUĞU KAPATIN

    el yıkama

    Yüzünüzü yıkamak, dişlerinizi fırçalamak, bulaşıkları yıkarken suyu açık bırakmak – bunların hepsi rutin faaliyetlerdir, ancak aynı zamanda maliyetlidir. Bir musluk dakikada 2 galon su kullanabilir ve çalışır durumda bırakılırsa daha yüksek su faturalarına yol açabilir.

    SUNİ ÇİM KURUN

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    Her yıl artan çim ve bahçe bakım maliyetleri ile birçok ev sahibi suni çimin rahatlığını tercih etti. Suni çim çok az veya hiç su gerektirmez, böcek ilacı gerektirmez ve su faturanızı düşürür. Ayrıca, sentetik çim sizi o peyzaj işlerinden kurtarır.

    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    su faturası
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