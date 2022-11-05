Şu hareketin yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Faydaları saymakla bitmiyor

Tüm duyu organlarımız birbirine bağlıdır. Kulaklarımız bize netlik sağlayan ve işlev görmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri veren bir araçtır. Peki kulaklarınıza masaj yapmanın tüm vücudunuzdaki birçok sağlık sorununa çare olabileceğini biliyor muydunuz? Evet, kulaklarınız düşündüğünüzden daha fazlasını yapabilir!

KULAK MASAJI TEKNİKLERİ

Kulaklarınıza masaj yapmadan önce ellerinizi dezenfekte ettiğinizden emin olun.

Avuç içlerinizi, aralarında bir sıcaklık hissedene kadar birbirine sürtün ve nazikçe kulaklarınızın üzerine yerleştirin.

Kulaklarınızın dış kanatçıklarına hafifçe masaj yapmak için parmaklarınızı kullanın.

Başparmağınızı ve işaret parmaklarınızı kullanarak loblarınıza yavaşça masaj yapabilir ve onları nazikçe çekebilirsiniz.

Parmaklarınızı kulak kanalınıza sokmayın, sadece kulaklarınızın dış kısmına masaj yapmalısınız.

Avuç içlerinizle kulaklarınızı nazikçe kapatabilir ve bir süre sessiz meditasyonda oturabilirsiniz.

Parmaklarınızı kulaklarınızın üst kısmına masaj yapmak için kullanın ve hafifçe bastırıp katlayabilirsiniz.

Aynı şekilde işaret ve baş parmaklarınızı da kulaklarınıza orta ve alt kısımlara masaj yapmak için kullanabilirsiniz.

Ayrıca avuç içlerinizle bir fincan oluşturup kulaklarınızı nazikçe kapatıp birkaç tekrarda açabilirsiniz.

İşaret ve baş parmağınızı kullanarak kulaklarınızın loblarını nazikçe ve nazikçe çekin ve sağlığa pek çok fayda sağlamak için onlara masaj yapın.

KULAK MASAJININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Kulağınızı ovmak sinir uçlarını uyarır. Bu, sizi daha uyanık ve uyanık hissettiren kafaya kan akışını artırmaya yardımcı olur.

Araştırmalar, kulak masajının endorfin salınımına yol açtığı için kas ağrısını tedavi edebileceğini gösteriyor. İyi hissetme hormonu olan endorfin, vücut ağrılarında rahatlık sağlamaya ve sizi daha mutlu etmeye yardımcı olur.

Bir daha başınız ağrıdığında ağrı kesicilere koşmadan önce kulak masajını deneyin. Ek faydalar için nane çayı yudumlayın.

Kulağınızın üst kabuğuna masaj yapmak, başka hiçbir şeye benzemeyen stres ve kaygıyı yenmenize yardımcı olur. Bir dahaki sefere huzursuz hissettiğinizde deneyin.

Bu teknik ayrıca uykusuzluk semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kulaklarınıza masaj yapmak zihninizi gevşetmeye ve daha iyi uyumaya yardımcı olacaktır.

Kulaklarınızı uyarmak, tıpkı bir fincan kahvenin yaptığı gibi uyuşukluğu yenebilir! Bir dahaki sefere enerjinizin azaldığını hissettiğinizde, bunun yerine kulaklarınıza masaj yapmayı deneyin.



