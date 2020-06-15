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Su içerken zorlandı! Trump'ın beyninde hasar mı var?

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü, New York yakınlarındaki West Point kentindeki Ordu Akademisi'nin 2020 mezuniyet törenine katıldı. Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, nörolojik bir belirti olabileceği şeklinde yorumlandı.

Özellikle son dönemde ordunun üst düzey yetkilileriyle yaşadığı uzlaşmazlıklar nedeniyle Trump'ın konuşması merakla bekleniyordu. ABD Başkanı Trump, Amerikan ordusunda görev alacak askeri öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ülkenin birliğine vurgu yaptı. 1107 askeri öğrenciye hitap eden Trump, "Kasaba ve kentlerden, farklı farklı eyaletlerden geliyorsunuz. Burada her ırk, din, renkten insan var. Ancak buraya girdiğinizde, Amerikan ulusuna onurla hizmet eden tek bir ekibin, bir ailenin parçası olmayı kabul ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından gündeme gelen "ırkçılık tartışmaları" ile de konuşan Trump, "Ordu, 1960'larda hiç adil olman ırk ayrımcılığı politikalarının sona erdirilmesi ve sivil hakların elde edilmesinde önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

SU İÇERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Daha önce de kamera önündeki 'garip' su içişi nedeniyle dalga geçilen Trump, yine konuşması öncesinde su içerken "zor anlar" yaşadı. Bardağı sağ eliyle kaldıran ancak ağzına götürmekte zorlanan ABD Başkanı, sol elinden yardım alma gereği hissetti.

Yale psikiyatristi Dr. Bandy Lee'ye göre bu durum başka belirtilerle birlikte bir beyin taraması gerektirecek kadar endişe verici, kalıcı nörolojik bir işaret.

Trump'ın rakibi Joe Biden'in en büyük bağışçısı olan Jon Cooper, "Son videolar, Trump'ta tıbbi olarak yanlış bir şey olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yürüme şekli, bir bardak suyu nasıl tuttuğu, bulamaç ettiği sözleri, düşüncelerindeki labirentleri. Beyaz Saray ne saklıyor?" şeklinde bir tweet attı.

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