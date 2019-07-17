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'Su içsem yarıyor, soda içersem zayıflarım' diyorsanız yanılıyorsunuz! İşte diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
DİYET HABERLERİ  | 17.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen yanlışlar hakkıda bilgi verdi. Gürel, “Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar” diye konuşuyor.

'Su içsem yarıyor, soda içersem zayıflarım' diyorsanız yanılıyorsunuz! İşte diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, bu yanlışlardan bazılarını şöyle sıraladı:

  • Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim
  • Sadece su içersem zayıflarım
  • Az uyursam daha hızlı kilo veririm
  • Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim
  • Bol bol soda içersem zayıflarım
  • Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım
  • Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır
  • Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim

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  • Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım
  • Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem,
  • Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim
  • Su bile bana kilo yapıyor
  • Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum
  • Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım
  • Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.

Kaynak: İHA

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