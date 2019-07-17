'Su içsem yarıyor, soda içersem zayıflarım' diyorsanız yanılıyorsunuz! İşte diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, bu yanlışlardan bazılarını şöyle sıraladı:
- Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim
- Sadece su içersem zayıflarım
- Az uyursam daha hızlı kilo veririm
- Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim
- Bol bol soda içersem zayıflarım
- Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım
- Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır
- Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim
- Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım
- Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem,
- Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim
- Su bile bana kilo yapıyor
- Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum
- Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım
- Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.
Kaynak: İHA
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