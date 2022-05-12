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  4. Su kovasında boğuldu! 1.5 yaşındaki Abdülkerim'in kahreden sonu

Su kovasında boğuldu! 1.5 yaşındaki Abdülkerim'in kahreden sonu

12.05.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meydana gelen olayda su kovasına düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac, boğuldu. Olay anında mutfakta olduğunu söyleyen anne, çocuğun nefes almadığını fark edince küçük çocuğu sağlık merkezine götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Anne Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Su kovasında boğuldu! 1.5 yaşındaki Abdülkerim'in kahreden sonu

Olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi'ne meydana geldi. Evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü. Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü.

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DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Konya
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