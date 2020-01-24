Su orucu sağlığı tehdit ediyor

İSTANBUL, (DHA)- Son dönemin popüler diyetlerinden olan su orucunun sağlığı tehdit ettiği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "Bu tür bir diyet başta hipoglisemi olmak üzere baş ağrısı, mide bulantısı, bilişsel işlevde bozukluk gibi yan etkilere neden olacaktır" dedi.

Belirli bir süre yemek yemeden sudan başka içecek içmeden sadece su tüketerek tutulan bir oruç türü olarak bilinen 'su orucu' son zamanlarda popüler diyetlerin başında geliyor. Kısa sürede fazla kilo kaybı yaşamak isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri olan bu diyetin sağlıklı sonuçlar sağlamayacağını ifade eden Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, önemli uyarılarda bulundu.

KALICI VE SAĞLIKLI SONUÇ ELDE EDİLEMEZ"

Bu diyetin moda haline geldiğini ancak hekimler tarafından önerilemeyeceğini belirten Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "24 ila 72 saat veya bir haftalık uygulama söz konusu. Ancak bir hafta uzun bir süre. Mutlaka uzman gözetimi olması gerekiyor. Ancak her halükarda bu diyetin doğru olduğunu söyleyemem. Sadece su tüketimi var ve kişi herhangi gıda tüketmiyor. Sadece su tüketerek ve herhangi bir gıda olmadan kalıcı ve sağlıklı bir sonuç elde edilemez. Kısa dönemde hızlı ama sağlıksız bir sonuç almaya yarar" dedi.