HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü

Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü

14.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 85 yaşındaki kadın, su zannettiği oda parfümünü içmesi nedeniyle zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıçalı Mahallesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Z.K. (85) isimli kadın ikamet ettiği evinde su zannettiği oda parfümünü içti. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Zehirlendiği belirlenen Z.K. yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Z.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri şahsın ikamet ettiği evde incelemeler yaparak, oda parfümünü muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'yı kızdıran sözler!Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'yı kızdıran sözler!
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Yerli aşı Turkovac'da yeni gelişme

Yerli aşı Turkovac'da yeni gelişme

BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor

BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.