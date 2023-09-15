Su şişelerinin altında kaldı, ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, Ayazağa Mahallesi 101. Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lojistik firmasında şoför olarak çalışan İbrahim A., sipariş edilen su dolu pet şişeleri teslim edeceği zincir market şubesi önünde kamyonetini park etti. Şoför, pet şişeleri palete yükledikten sonra market çalışanlarına yardım etmek için aşağı indi.

Kadın çalışan forklift yardımıyla paleti çekerken, İbrahim A. ile başka market çalışanı ürünlerin devrilmemesi için destek verdi. Forkliftin kaldırıma indirilmesinin ardından kadın çalışan forklifti çekmeye çalışırken palet yan yattı. Market çalışanları kaçarken, İbrahim A. devrilen ürünlerin altında kaldı.

Olayı gören sokak sakinleri şoförün yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan İbrahim A., olay yerine gelen ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şoförün kaburga kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından babası ve ağabeyiyle birlikte yardıma koştuklarını belirten Ege Tuna, "Bir ses duydum. Hemen geldiğimde adamın üzerine mal devrilmişti. Yardıma koştuk, adamı oradan çıkardık. Durumu kritikti, göğsünden hasar almıştı, konuşamıyordu. Ambulans geldi ve yaralıyı alarak hastaneye götürdü" dedi.

Efe Tuna ise "Evde oturuyordum, bir ses duydum. Bağrışmalar duydum, paletin altında birisi kalmıştı. Yardıma koştuk, suları atmak için. Sonra ambulans geldi" diye konuştu.

DHA

