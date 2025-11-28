Şu soğuk havalarda evini daha sıcak gösterecek dekorasyon önerileri

1. Yumuşak battaniyeler sayesinde hiç üşümeyin!



Kış geldiğine göre yakında tir tir üşümeye başlarız. Bu yüzden de evdeki bazı dekoratif eşyaları yenilemenin zamaı geldi. Buna en güzel örnek de salonda otururken bize eşlik edecek yumuşak dokulu battaniyeler... Hem görünüm hem de kullanım açısından oldukça işe yarıyor.

2. Yastık kılıflarını sıcak tonlarda seçin!



Kışın eve adım attığınız ilk andan itibaren içiniz sıcacık olsun istiyorsanız, evinizi biraz renklendirmeye ne dersiniz? Kışın koltuklarda en şık ve sıcak duran renkler koyu turuncu, hardal, bordo ve kahve tonları... Mevcut yastıklarınızın kılıfını değiştirerek tek dokunuşla fark yaratın.

3. Perdelerdeki kırışıklıkları anında giderin.



Kış aylarında perdelerin rengi, dokusu ve hatta duruşu bile evin atmosferinde oldukça büyük rol oynar... Kırışık perdeler ortamı daha soğuk ve dağınık gösterebilir. Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, ütülenmesi en zor kırışıklıkları bile tek seferde pürüzsüz hale getirir. Ayrıca Eco ve Max ayarları sayesinde ütüleyeceğiniz yüzeye en uygun ayarı seçebilirsiniz.

4. Halılarınızı değiştirin!



Yaz bitti, bu yüzden de ince halılarla artık vedalaşabiliriz. Kışın daha çok kalın ve yumuşak halılara ihityaç duyuyoruz. Soğuk zeminden de ayaklarımızı en güzel koruyan halılar genelde yumuşacık olanlar oluyor. Evinizin dekorasyonuna uygun bir halı seçebilirsiniz.

5. Sarı tonlu aydınlatmalar tercih edin!



Soğuk beyaz ışık, kış soğuklarında içinizi daha da buz kesebilir. Sıcak tonlu ampuller ise evin havasını anında değiştirir. İçinizi sımsıcak yapar. Hatta sadece evin genel aydınlatması değil, masa lambaları gibi aydınlatmalarda da sıcak renkler kullanabilirsiniz.

6. Ahşap mobilyalar kış ruhuna çok uygun!



Kışın evinizi sımsıcak hissettirecek bir diğer dekorasyon önerisi de evinize ahşap detaylar eklemek! Ahşap mobilya, tepsi, çerçeve veya raf gibi detaylar mekana daha doğal bir enerji katar. Odanızın atmosferini yumuşacık yapın.

7. Evinizin kokusunu değiştirin!



Evinizin atmosferini sadece eşyalarla değiştiremezsiniz. Kış ruhuna tamamen girebilmek için öncelikle evinizin kokusunu değiştirin. Kışa en güzel yakışan kokular arasında vanilya, tarçın, odunsu veya kahve kokuları bulunuyor.

8. Bitkilerle doğal bir sıcaklık oluşturun.



Yeşil bitkiler odaya tahmin ettiğinizden daha çok canlılık katar. Kış aylarında da evinizi bitkilerle renklendirebilirsiniz. Kendi zevkinize özel seçeceğiniz saksılarla da evinizin dekorasyonunu tamamlayın.

9. Duvarları tablolarla süsleyin!



Sıra geldi duvar dekorasyonuna... Soğuk tonlar yerine toprak renkleri, turuncular, bejler, kahverengiler veya doğal dokularla duvarınızı sımsıcak bir görüntüye ulaştırabilirsiniz. Duvara ekleyeceğiniz bu minik dokunuş evinizi çok daha havalı gösterir.

10. Peluş detaylar ekleyin!



Kış geldiğinde, peluş detayları da unutmamak lazım... Kışın en çok bu tür dekorasyonlar içimizi ısıtıyor. Peluş puflar, yumuşak kırlentler, peluş şallar ve çok daha fazlası sadece görüntüsü ile bile içimizi sımsıcak yapar.