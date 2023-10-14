Su sporlarında fenomene dönüşmüştü! Başına gelen talihsizlikten sonra utancından ne yapacağını şaşırdı

Sosyal medyadan 'Surfergirl' kullanıcı adıyla paylaşım yaparak sıklıkla su sporlarına dair içerikler üreten bir su altı sörfçüsü, antrenman yaptığı sırada bikini altını kaybetmesiyle şaşkına döndü. Kıyıda plaj havlusuna belinin altı kısmını sarmış bir halde bekleyen genç kadın o anları TikTok'tan paylaşınca kısa sürede viral oldu. Görüntülerde sudaki parlak mavi bikini altını tutan bir adama elini uzatırken kadın çaresizce vücudunun alt yarısını bir plaj havlusuyla kapatıyordu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülere kullanıcıların yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok talihsiz bir an. Hiç yaşamak istemem" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düzgün bağlandıklarından emin olmalıyız" yorumunu ekledi.