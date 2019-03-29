Şubatta otel dolulukları geriledi, fiyatlar arttı

Veri ve analiz şirketi STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Şubat 2019 Ülke Performans Raporu'na göre, şubatta ülke genelinde otel doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak yüzde 61,9 olarak kaydedildi.

Ülke ortalamasında doluluklardaki düşüşe karşın fiyatlardaki yükseliş devam etti. Ortalama günlük satılan oda bedeli şubatta söz konusu dönemde yüzde 6,6 artışla 60,3 avroya, oda başına elde edilen gelir yüzde 5,6 yükselişle 37,3 avroya ulaştı. Şubatta Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 65 olurken, ortalama oda fiyatı ise 101,1, oda başı gelirler 65,7 avro olarak tespit edildi.

ODA FİYATLARINA OLUMLU YANSIDI

İstanbul'da Avrupalı turistin geri dönüşünün sürmesiyle otellerdeki canlanma da devam etti. İstanbul'da gerçekleşen doluluk artışı Türkiye ortalamasındaki düşüşü yüzde 1'de tutarken, bu durum oda fiyatlarına da olumlu yansıdı.

Şubatta İstanbul'da doluluk oranları yüzde 3,1 artarak yüzde 67,1'e yükseldi. İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 73,4 avro ile yüzde 8 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirlerde ise yüzde 11,3 artış yaşandı ve 49,2 avro olarak tespit edildi.