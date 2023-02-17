Sübhaneke, Ettehiyyatü, Kulhuvallahu duası nasıl okunur? Miraç Kandili Sübhaneke, Ettehiyyatü, Kulhuvallahu duası Arapça okunuşu!

Namaz duaları olan Sübhaneke, Ettehiyyatü, Kulhuvallahu dualarının okunuşu, 17 Şubat Miraç Kandilinde araştırılıyor. Peki Sübhaneke, Ettehiyyatü, Kulhuvallahu duası nasıl okunur? İşte Miraç Kandili Sübhaneke, Ettehiyyatü, Kulhuvallahu duası Arapça okunuşu!

SÜBHANEKE NASIL OKUNUR?

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik, ve tebârekesmük, ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

ETTEHİYYATÜ NASIL OKUNUR?

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

KULHUVALLAHU NASIL OKUNUR?

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.



