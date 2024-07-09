Suç aleti taş oldu! Tartıştığı arkadaşının kafasına taşla vurarak öldürdü!

Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta meydana gelen olayda, birlikte alkol alan D.E. ile Yunus Taş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yakınındaki taşa uzan D.E, arkadaşının kafasına taşla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Taş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelmenin ardından otopsi raporu için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan D.E, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





