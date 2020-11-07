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Suç makinesi hırsız son işinde yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği iki evi soyan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suç makinesi hırsız son işinde yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği iki evi soyan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gören şahsın 46 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim tarihinde Gebze ilçesinde 2 farklı evde hırsızlık olayı meydana geldi. Mağdurların şikayetçi olması üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adreslerin çevresinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 evi soyan kişinin M.C.K. isimli şahsın olduğu tespit edildi.
Şahsın İstanbul’da belirlenen adresine ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun yapılması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın 46 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunun evden hırsızlık olayı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi hırsız son işinde yakayı ele verdi

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