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Suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral tutuklanarak cezaevine gönderildi

12.06.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hakkında “kırmızı bülten” çıkarılan ve 9 Haziran’da Belçika polisince Tanzanya’nın başkenti Dodoma’ya gitmek üzere gittiği Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan Alaattin İlyas Saral, Türkiye'ye iadesinin ardından dün Belçika’dan Türkiye’ye getirilmişti.

Havalimanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Saral, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TALEBİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Saral’ın Belçika'da yakalanmasının ardından yerel mahkemeye çıkarıldığı ve “Benim Türkiye’de mahkemem var, beni iade edin” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Suç örgütü elebaşının bu talebi doğrultusunda Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. 177 sanıklı davada aralarında iş adamı Erdal Acar’ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Alaattin İlyas Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bülten çıkarılmıştı. (İHA)

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