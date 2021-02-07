Suç örgütü lideri polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama çıkarttığı şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapan polis, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, aralarında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Murat Takak ile aktif görevde biri komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETİ BAŞKASINA ÜSTLENDİRMİŞLER

İddiaya göre, örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde Mehmet Ali Seyhan’ın tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı ancak daha sonra cinayeti A.B.’ye üstlendirmeye çalıştığı öğrenildi. A.B.’nin, cinayeti üstlenmeyi reddedince ailesinin evinin duvarına ‘kan davalısı’ yazıldığı, daha sonra da suçu üstlendiği, Tatak'ın serbest bırakıldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.