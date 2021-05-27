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Suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izleri

27.05.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e tahsis edilen korumalara yönelik kararlarla ilgili süreçte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Emniyeti yapılanmasının etkili olduğu öğrenildi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izleri

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle Peker'e koruma gerektiğine yönelik olarak 16 Ocak 2015'te İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlattı.

Bu yazışmalarda, DHKP-C güdümünde yayın yapan internet sitesinde, suç örgütü elebaşı hakkında hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kararın tebliğ edildiği suç örgütü elebaşı, 26 Ocak 2015'te koruma istemediğini bildirdi ancak 5 Şubat 2015'te tekrar koruma için başvuruda bulundu.

Bu talebin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden 20 Şubat'ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden de 26 Şubat'ta İstanbul Koruma Şube Müdürlüğüne "Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları" imzasıyla Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiğine yönelik yazılar yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre, İstanbul İl Koruma Komisyonu 6 Mart 2015'te toplanarak Peker için polis yakın koruma kararı aldı.

Aynı komisyon tarafından Peker'e koruma verilmesiyle ilgili karar 2016, 2017, 2018 ve 2019'da da uzatıldı.

Adı "FETÖ borsası" iddialarına karışan ve meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in, 2017'de İstanbul Valiliği'ne, "DHKP-C’nin Okmeydanı’nda suç örgütü elebaşına ait kumarhaneye saldırılar düzenleyebileceği" uyarısının yer aldığı bir tutanak gönderdiği tespit edildi.

Örgüt elebaşı için verilen koruma kararı 2020 Eylül ayında kaldırıldı.

(Kaynak: AA)

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