Suçiçeği belirtileri ve tedavisi: Suçiçeği nasıl belli olur, kaç gün sürer, nasıl geçer?

Suçiçeği aşısı, hastalıktan korunmanın en etkili yoludur. Aşı, iki doz hâlinde uygulanır ve çocukluk döneminde rutin aşı takvimine dahil edilmiştir. Aşı, suçiçeği geçirmenin yanı sıra, virüsün yeniden aktif hâle gelmesiyle ortaya çıkan zona (herpes zoster) hastalığının riskini de azaltır. Aşılanmamış kişiler, hastalığa yakalanma riski taşıyanlarla temas etmekten kaçınmalı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar özellikle korunmalıdır.

Suçiçeği nedir?

Suçiçeği, varicella-zoster virüsünün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar, ancak bağışıklığı olmayan yetişkinlerde de görülebilir. Suçiçeği, hafif seyreden bir hastalık olarak bilinse de, bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kızamık ve suçiçeği farkı nedir?

Kızamık ve suçiçeği, her ikisi de çocukluk döneminde yaygın olarak görülen bulaşıcı viral enfeksiyonlardır. Belirtileri bazı yönlerden benzer olsa da, önemli farklılıkları da vardır. Kızamık damlacık yoluyla bulaşırken suçiçeği doku ve solunum yolu, temasla bulaşır. Kızamık genellikle daha şiddetli bir hastalıktır ve pnömoni gibi komplikasyonlara yol açabilir. Suçiçeği genellikle daha hafif bir hastalıktır, ancak yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha şiddetli olabilir.

Kızamıkta yüksek ateş görülürken suçiçeğinde ateş orta seviyedir. Kızamıkta göz iltihabı olasılığı yüksekken suçiçeğinde göz iltihabı nadirdir. Aynı zamanda kızamıkta ağız içinde beyaz lekeler görülse de suçiçeğinde koplik lekeleri yoktur. Kızamıkta kırmızı lekeler önce yüz ve boyunda başlayarak yayılırken suçiçeğinde kaşıntılı kabarcıklar önce gövdede başlar sonra kol ve bacaklara yayılır.

Suçiçeği nasıl belli olur?

Suçiçeği belirtileri, virüsle temas ettikten yaklaşık 10-21 gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler arasında ateş, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı bulunur. Bu genel belirtileri, kaşıntılı, kırmızı döküntülerin ortaya çıkması izler. Döküntüler, vücutta küçük kırmızı noktalar olarak başlar ve kısa sürede içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür. Bu kabarcıklar genellikle yüz, göğüs ve sırt bölgesinde yoğunlaşır, ancak tüm vücuda yayılabilir. Kabarcıklar birkaç gün içinde patlayarak kabuklanır ve iyileşir.

Suçiçeği kaç gün sürer?

Suçiçeği genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden geçer. Döküntüler kabuk bağlamaya başladığında ve kaşıntı azaldığında iyileştiğinizi bilirsiniz. Suçiçeği seyri şu şekilde ilerler:

Temastan sonra virüs kuluçkaya yatar. Belirtilerin ortaya çıkması genellikle 10-21 gün sürer. Bu sürede virüs vücutta çoğalır ancak belirti göstermez.

Döküntülerin başlamasından 1-2 gün önce ateşi halsizlik, baş ağrısı gibi genel belirtiler başlar.

Suçiçeği döküntüleri yüz, göğüs ve sırttan başlayarak tüm vücuda yayılır. İlk döküntüler içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür ve genellikle 1-2 gün içinde patlayarak kabuklanır.

Kabarcıklar patlayıp kabuk bağladıkça, iyileşme süreci başlar. Kabuklar genellikle 7-10 gün içinde düşer ve altında yeni cilt oluşur.

Suçiçeği banyo yapılır mı?

Suçiçeği sırasında banyo yapmak genellikle güvenlidir ve hatta kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak şunlara dikkat etmek gerekir:

Çok sıcak suyla duş almayın.

10-15 dakikadan uzun suda kalmamaya çalışın.

Hafif ve kokusuz sabun kullanın.

Cildinizi ovmayın veya sertçe bastırmayın

Banyodan sonra mutlaka kurunun.

Banyodan sonra cildinizi nemlendirin.

Suçiçeği iyileşene kadar havuz, deniz ve jakuziye girmeyin.

Suçiçeği tedavisi nasıl yapılır?

Suçiçeği oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Genellikle çocuklarda görülür ancak yetişkinlerde suçiçeği görülebilir. Suçiçeğinin tedavisi için özel bir ilaç yoktur bu nedenle "Suçiçeği nasıl geçer?" sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak semptomları hafifletmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Suçiçeği tedavisi için dinlenmek, bol su içmek, ateş düşürücü ilaçlar kullanmak, döküntü bakımı yapmak, kaşıntı ilaçları kullanmak ve iyileşene kadar izolasyonda kalmak önemlidir.

Suçiçeği aşısı, suçiçeğini önlemenin en iyi yoludur. 12 aylık ve 4-6 yaş arası çocuklar için 2 doz suçiçeği aşısı önerilir. Daha önce suçiçeği geçirmemiş veya aşı yaptırmamış yetişkinler de aşı yaptırabilirler.





