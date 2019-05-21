HABER

Suçluların rakamlarını değiştiren Belçikalı Adalet Bakanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suçlu sığınmacılarla ilgili rakamlarda hata yapıldığının ortaya çıkmasıyla görevinden istifa etti.Belçika Meclisinde suçlu sığınmacıların kayıtlarında değişiklik yapıldığının tespit edilmesiyle tartışma çıktı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suçlu sığınmacılarla ilgili rakamlarda hata yapıldığının ortaya çıkmasıyla görevinden istifa etti.
Belçika Meclisinde suçlu sığınmacıların kayıtlarında değişiklik yapıldığının tespit edilmesiyle tartışma çıktı. Hatanın kasıtlı yapıldığını ileri süren milletvekilleri, Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers’in istifasını istedi. Harbers, hataların kasıtlı olmadığını savunsa da meclisi yeterince bilgilendirilmediğini kabul etti. Harbers, bakanlıktan istifa ettiğini duyurarak Kral’a istifa mektubunu sunacağını ifade etti.
Adalet ve Güvenlik Bakanlığının suçlu sığınmacılar hakkında oluşturduğu raporda cürümlerin yanlış kategorilere ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinsel saldırı, cinayet ve saldırı suçları, “diğer” olarak sınıflandırılmış ve suçların niteliği gizlenmişti. En az 79 cinsel saldırı, 51 saldırı ve 31 cinayetin gizlendiği düşünülüyor.
Ciddi suçlar ‘diğer’ başlığı altında sınıflandırıldığı hatasını kabul eden Harbers, “Bakanlık olarak raporu ben sundum ve benim görevim altında bu hata gerçekleşti. Olmaması gerekiyordu. Sorumluluğu üzerimi alıyor ve Kralı istifamı sunuyorum” diye konuştu.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Amasya Belediye Başkanı Sarı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret ettiAmasya Belediye Başkanı Sarı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!

Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.