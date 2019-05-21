Suçluların rakamlarını değiştiren Belçikalı Adalet Bakanı istifa etti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suçlu sığınmacılarla ilgili rakamlarda hata yapıldığının ortaya çıkmasıyla görevinden istifa etti.

Belçika Meclisinde suçlu sığınmacıların kayıtlarında değişiklik yapıldığının tespit edilmesiyle tartışma çıktı. Hatanın kasıtlı yapıldığını ileri süren milletvekilleri, Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers’in istifasını istedi. Harbers, hataların kasıtlı olmadığını savunsa da meclisi yeterince bilgilendirilmediğini kabul etti. Harbers, bakanlıktan istifa ettiğini duyurarak Kral’a istifa mektubunu sunacağını ifade etti.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığının suçlu sığınmacılar hakkında oluşturduğu raporda cürümlerin yanlış kategorilere ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinsel saldırı, cinayet ve saldırı suçları, “diğer” olarak sınıflandırılmış ve suçların niteliği gizlenmişti. En az 79 cinsel saldırı, 51 saldırı ve 31 cinayetin gizlendiği düşünülüyor.

Ciddi suçlar ‘diğer’ başlığı altında sınıflandırıldığı hatasını kabul eden Harbers, “Bakanlık olarak raporu ben sundum ve benim görevim altında bu hata gerçekleşti. Olmaması gerekiyordu. Sorumluluğu üzerimi alıyor ve Kralı istifamı sunuyorum” diye konuştu.

