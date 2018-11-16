HABER

 SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLARIN KAÇIŞ OYUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Avcılar'da suçüstü yakalanan iki hırsızın kaçmak için oynadıkları 'kaçış oyunu' güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da suçüstü yakalanan iki hırsızın kaçmak için oynadıkları 'kaçış oyunu' güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir büfede dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki genç, akşam saatlerinde geldikleri büfede hırsızlık girişiminde bulundu. Gençlerden biri büfe işletmecisini yardım almak için dükkanın dışarısında, içecek dolaplarının bulunduğu yerde oyalarken, yaşı diğerine göre daha küçük olan hırsız kasadan para almaya çalıştı. Kasadaki paraları alırken, büfe işletmecisinin, lavaboda bulunan arkadaşı tarafından fark edilen hırsız suçüstü yakalandı. Büfe işletmecisi ve arkadaşının kıskıvrak yakaladığı hırsız, dışarıdaki arkadaşıyla birlikte oynadıkları oyun sayesinde kayıplara karıştı.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ TEZGAHI KAMERADA
Hırsızların kaçmak için oynadıkları oyun büfenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Yakalanan hırsız dışarı çıkarıldığında diğer hırsız, beraber olmadıklarını inandırmak için arkadaşının ensesinden tutuyor. Hırsızlar "Beraber misiniz?" sorusuna "Hayır" yanıtını veriyor. Bu esnada hırsızlardan biri büfe sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçıyor. Bunun üzerine diğer hırsız da arkadaşının peşinde koşuyor. Hırsızlar, bu ilginç senaryoyla kayıplarla karışıyor.

Görüntü dökümü:
----------------
- Hırsızlık girişimi anları
- Hırsızın yakalanma anları
- Hırsızların ilginç oyunu ve kaçışları

PARTNERÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındıÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındı
Gümüşhane'de klimalı duraklarGümüşhane'de klimalı duraklar
Bireysel silahlanma korkutuyorBireysel silahlanma korkutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.