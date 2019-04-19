KADIN

Suda doğum yapmak isteyen anne adayının dilekleri gerçek oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 19.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Hamileliğinin ilk gününden itibaren bebeğini suda doğurmak isteyen 31 yaşındaki Damla Atalay’ın bu dileği gerçek oldu. İzmir Kent Hastanesi’nde hizmete sunulan doğum havuzunun ilk vakası olan Atalay, hekim gözetiminde; ancak herhangi bir müdahale olmaksızın suda doğurdu.

Suda doğum yapmak isteyen anne adayının dilekleri gerçek oldu

İzmir’de dış ticaret uzmanı Damla Atalay (31) ile eşi mühendis Ahmet Atalay (34) her çiftin cesaret edemeyeceği bir deneyimle ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Atalay, hamile kaldıktan sonra gebelik sürecini İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda’nın takibinde geçirdi. Hamileliği rahat geçen, normal doğum planlanan Atalay, bebeğini televizyonlarda seyrettiği gibi havuzda doğurmak istediğini söyledi. 11 Nisan akşamı sancıları başlayan Atalay, doğum için geldiği hastanede suda doğum için uygun bulununca unutamayacağı bir deneyim yaşadı. Doç. Dr. Tunç Canda ve Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan’ın gözetiminde havuza giren genç kadın herhangi bir müdahale yapılmadan kendi başına bebeğini suda doğurdu. Damla Atalay, eşi Ahmet Atalay’ın da tanık olduğu doğumla 2 kilo 820 gram ağırlığında, 46 santimetre boyunda, Renk adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi.

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'ANNE OLDUM' GERÇEKTEN GÜZEL BİR KELİME FAKAT YAŞAYINCA HİSSEDİLİYORMUŞ

Dilekleri gerçek olup suda doğum yapan anne Atalay, "Suda doğum araştırdığım bir konuydu. Bebeğin normal, hiçbir şekilde müdahale olmadan anne karnındaki sudan direkt suya doğmasının hem anne hem de bebek için daha rahat olacağını düşünüyor, suda doğum istiyordum; ama daha çok yurt dışında yapılıyor, diye biliyordum. Doktorum bebeğin gelişi, durumu, annenin sağılığı uygunsa olabileceğini söyledi ve beni bu konuda motive etti, bilgilendirdi. Suda doğum için hazırdım; ancak son güne kadar normal doğum kesindi ama suda mı normal doğum mu onu bilemiyorduk. Hastaneye rahmim 5 santim açıklıkla gelmiştim. Doktorum ağrı eşiğimin yüksek olduğunu, ağrıları iyi bir şekilde tolore ettiğimi söyledi. 1-2 saat sonra 8-9 santim açıklığa ulaştı. Normal doğuma geçecektik, suda doğum isteyip istemediğimi sordu. Zaten ben kendim talep etmiştim böyle bir şeyi. Kent Hastanesi’ndeki doğum havunun ilk vakası oldum. Sıcak su ağrıları daha da hafifletti ve o ıkınma da karadakine göre daha rahat oldu. Eşimle beraberdik. Doktor da hiçbir şekilde müdahale etmedi. Müdahalesiz bir doğal doğum oldu. Bebeğim direkt havuza çıktı, kucağıma aldım, bakıştık. Hayal gibi. Kesinlikle suda doğum bence normal masada yapılan doğuma göre daha rahat diye düşünüyorum. Doğuma babayla beraber girmek, başkalarının müdahalesi olmadan kendi kendime doğurmak güzel. Çok mutluyum, gerçekten çok güzel bir duygu annelik; ama anne oldum gerçekten güzel bir kelime fakat o yaşayınca hissediliyormuş. Kucağıma alınca ben gerçekten anne oldum, eşim de baba oldu" dedi.

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Eşinin suda doğum yapmasına, bebeğinin doğumuna tanıklık eden Ahmet Atalay da yaşadığı heyecanı, "Açıkçası masada yapılan normal doğumda doktorun müdahaleleri, yardımı oluyor. Suda doğumda da böyle olacağını düşünüyordum. Ben belli bir hazırlık aşamasından sonra doğumhaneye geçtim. Baktım eşim kendi gayretiyle doğum yapıyor, çok etkileyici bir deneyimdi, çok güçlü bir insan olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Çok mutluyuz" diye dillendirdi.

SUDA DOĞUMU ALTERNATİF OLARAK ANNELERİMİZE SUNUYORUZ

Öte yandan, suda doğumun normal vajinal doğumlara bir alternatif olduğunu belirten Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başkanı Prof. Dr. Namık Demir, şöyle konuştu: "Doğum konusunda bir sürü tartışma var. Biz hekimler olarak her zaman vajinal doğumu tercih ediyoruz. Vajinal doğum yapamayacak olan kişilerin sezaryenle doğum yapmalarını öngörüyoruz. Vajinal doğumda da ağrısız doğum, doğal doğum, suda doğum gibi alternatifler var. Doğumun iki aşamasında sudan yararlanıyoruz. Birinci aşamada kasılmalar olduğu, doğum kasılmaları devam ettiği sürece suya girmek anneyi rahatlatıyor. Kasılmaları daha az hissediyor, doğum daha rahat şekilde ilerliyor. İkinci aşama doğumun suda olması. Bu uygun olan annelerde mümkün olan bir durum. Anne havuza ya da jakuziye giriyor. Suyun içinde değişik pozisyonlarda ıkınıyor. Biz klasik olarak annelerimizi sırt üstü yatar pozisyonda doğurtmaya eskiden beri gayret ediyoruz; ama artık bunun çok uygulanmamasının daha iyi olduğu yolunda görüş birliği var.

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Onun için diz dirsek pozisyonu ya da farklı pozisyonlarda doğum yapmak bebeğin çıkmasını daha da kolaylaştırıyor. O açıdan suda doğumu alternatif olarak annelerimize sunuyoruz. Daha önce jakuzide doğum yaptırıyorduk. Şimdi doğum havuzu devrede. Uzmanlarımız sertifikalı. Suda doğan bebekler daha huzurlu oluyor ancak her gebe için bu alternatif çok uygun değil. Seçimi hekimler yapıyor, uygun olan anne adaylarına da sunuyorlar. Gebelerin Damla Hanım gibi motive, dayanıklı olması lazım. Anneyi kutluyorum, başarıyla doğumu gerçekleştirdi."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
suda doğum Damla Atalay

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