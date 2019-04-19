Suda doğum yapmak isteyen anne adayının dilekleri gerçek oldu

İzmir’de dış ticaret uzmanı Damla Atalay (31) ile eşi mühendis Ahmet Atalay (34) her çiftin cesaret edemeyeceği bir deneyimle ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Atalay, hamile kaldıktan sonra gebelik sürecini İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda’nın takibinde geçirdi. Hamileliği rahat geçen, normal doğum planlanan Atalay, bebeğini televizyonlarda seyrettiği gibi havuzda doğurmak istediğini söyledi. 11 Nisan akşamı sancıları başlayan Atalay, doğum için geldiği hastanede suda doğum için uygun bulununca unutamayacağı bir deneyim yaşadı. Doç. Dr. Tunç Canda ve Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan’ın gözetiminde havuza giren genç kadın herhangi bir müdahale yapılmadan kendi başına bebeğini suda doğurdu. Damla Atalay, eşi Ahmet Atalay’ın da tanık olduğu doğumla 2 kilo 820 gram ağırlığında, 46 santimetre boyunda, Renk adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi.

'ANNE OLDUM' GERÇEKTEN GÜZEL BİR KELİME FAKAT YAŞAYINCA HİSSEDİLİYORMUŞ

Dilekleri gerçek olup suda doğum yapan anne Atalay, "Suda doğum araştırdığım bir konuydu. Bebeğin normal, hiçbir şekilde müdahale olmadan anne karnındaki sudan direkt suya doğmasının hem anne hem de bebek için daha rahat olacağını düşünüyor, suda doğum istiyordum; ama daha çok yurt dışında yapılıyor, diye biliyordum. Doktorum bebeğin gelişi, durumu, annenin sağılığı uygunsa olabileceğini söyledi ve beni bu konuda motive etti, bilgilendirdi. Suda doğum için hazırdım; ancak son güne kadar normal doğum kesindi ama suda mı normal doğum mu onu bilemiyorduk. Hastaneye rahmim 5 santim açıklıkla gelmiştim. Doktorum ağrı eşiğimin yüksek olduğunu, ağrıları iyi bir şekilde tolore ettiğimi söyledi. 1-2 saat sonra 8-9 santim açıklığa ulaştı. Normal doğuma geçecektik, suda doğum isteyip istemediğimi sordu. Zaten ben kendim talep etmiştim böyle bir şeyi. Kent Hastanesi’ndeki doğum havunun ilk vakası oldum. Sıcak su ağrıları daha da hafifletti ve o ıkınma da karadakine göre daha rahat oldu. Eşimle beraberdik. Doktor da hiçbir şekilde müdahale etmedi. Müdahalesiz bir doğal doğum oldu. Bebeğim direkt havuza çıktı, kucağıma aldım, bakıştık. Hayal gibi. Kesinlikle suda doğum bence normal masada yapılan doğuma göre daha rahat diye düşünüyorum. Doğuma babayla beraber girmek, başkalarının müdahalesi olmadan kendi kendime doğurmak güzel. Çok mutluyum, gerçekten çok güzel bir duygu annelik; ama anne oldum gerçekten güzel bir kelime fakat o yaşayınca hissediliyormuş. Kucağıma alınca ben gerçekten anne oldum, eşim de baba oldu" dedi.