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  4. Sudan Başbakanı Hamduk, Güney Kurdufan'da ayrılıkçı lider Abdulaziz Hulu'yla bir araya geldi

Sudan Başbakanı Hamduk, Güney Kurdufan'da ayrılıkçı lider Abdulaziz Hulu'yla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

Sudan Başbakanı Hamduk, Güney Kurdufan'da ayrılıkçı lider Abdulaziz Hulu'yla bir araya geldi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yıllardır hiçbir üst düzey yetkilinin gitmediği, ayrılıkçı silahlı gruplardan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey’in (SPLM-N) kalesi olarak nitelendirilen Güney Kurdufan’ı ziyaret etti.

Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadukli’ye gelen Hamduk, buradan Kavda şehrine geçerek hareketin lideri Abdulaziz el-Hulu ile bir araya geldi.

Vali ile yerel hükümetten bazı bakanların eşlik ettiği Hamduk, halkın sevgi gösterileriyle karşılandı.

Başbakan Hamduk, ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kavda halkını dinlemek ve bölgedeki çatışmaya gecikmiş çözümler bulunması, sürdürülebilir barış için çok önemli. Bu önemli ana tanıklık ettiğim için minnettarım. Bu, Sudan’ın barış ve istikrarı konusunda hepimizin sorumluluğunun farkında olduğu bir an." ifadelerini kullandı.

Kavda’ya 2011’den bu yana insani hizmetlerin ulaştırılamadığını kaydeden Hamduk, "Geçici hükümet, bölge halkının ihtiyaçlarının sağlanmasının aciliyetinin ve öneminin tamamen farkında. İnsani hak olan bu desteği sağlamak için hiçbir şekilde durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hamduk, Kavda ziyaretinin barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, "Barış ancak hükümet ve halk olarak çatışmalara anlamlı ve adil çözümler bulmamız ile mümkün olabilir. Kavda ziyareti ilk ama kesinlikle son olmayacak." görüşünü aktardı.

Sudan’da Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011’den bu yana hükümet güçleriyle çatışan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz Hulu, 1 Ocak’ta tek taraflı olarak ateşkesi 3 ay uzattığını ilan etmişti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, tek taraflı ateşkesin, Sudan’daki çatışmalara barışçıl çözüm bulunması için bir iyi niyet göstergesi olarak yapıldığı ve diğer silahlı hareketlerle süren barış müzakerelerine başarı şansı tanıdığı belirtilmişti.

- Cuba müzakereleri

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Cuba’da, batıdaki silahlı hareketlerin temsil ettiği "Darfur Meselesi", Abdulaziz Hulu ve Malik Akkar’ın liderliğini yaptığı SPLM-N'nin iki kanadı tarafından temsil edilen "Güney Kurdufan, Mavi Nil Meselesi" ve Devrimci Cephe tarafından temsil edilen "Doğu, Orta ve Kuzey Sudan Meselesi" olmak üzere ülkedeki silahlı hareketler ile hükümet arasında nihai barışın sağlanması için görüşmeler yapılıyor.

SPLM-N, 2017’de Malik Akkar ile yardımcısı Abdulaziz el-Hulu arasında ikiye bölündü. Örgütün 2 kanadı arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hareketin Güney Kurdufan kanadını Hulu yönetirken, Mavi Nil eyaleti ise Akkar’a bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Hulu, Mavi Nil ve Güney Kurdufan için bağımsızlık referandum yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

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Güney Kurdufan eyaleti Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)

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