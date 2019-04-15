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Sudan halkı geri adım atmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Sudan halkı, 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in görevden alınmasına rağmen başkent Hartum sokaklarında eylemlerine devam ediyor.Sudan’da hayat pahalılığına karşı başlatılan eylemler kısa sürede Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını talep eden protestolara dönüşmüştü.

Sudan halkı geri adım atmıyor

Sudan halkı, 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in görevden alınmasına rağmen başkent Hartum sokaklarında eylemlerine devam ediyor.
Sudan’da hayat pahalılığına karşı başlatılan eylemler kısa sürede Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını talep eden protestolara dönüşmüştü. Halk, aylarca süren gösterilerin ardından Beşir’in geçtiğimiz günlerde görevden alınarak geçici askeri yönetimin oluşturulmasına rağmen eylemlerini sürdürüyor. Savunma Bakanlığı önünde eylemlerine ara vermeden devam edenler, bir an evvel sivil yönetime geçilmesini talep ediyor. Meydanları bir an bile boş bırakmayan halk, Awad ibni Avf’ın istifasının ardından halkın yanında bir duruş sergileyen ve Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin yeni Başkanı olan Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın sözlerini tutmasını bekliyor. Yolların ve köprülerin kapalı olduğu başkent Hartum’da eylemlerine ara vermeden devam eden siviller eski Devlet Başkanı El Beşir başta olmak üzere eski hükümet liderlerinin cezalandırılmasını ve mal varlıklarına el konulmasını istiyor.
Halk, talepleri karşılanana kadar meydanları terk etmeyeceğini ifade ediyor.

Sudan’da askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı
Sudan’da askeri darbenin ardından kurulan geçici askeri konsey icraatlarına başladı. Eski hükümet üyelerini tutuklayan geçici askeri konsey, muhalefeti bir sonraki başbakanı seçmeye çağırdı. Geçici askeri konsey sözcüsü, seçimin uygulanacağı sözünü verdi. Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Shams Ad-din Shanto, askeri konseyin muhalefet partilerinin kabul ettiği sivil hükümeti "uygulamaya hazır" olduğunu söyledi. Sözcü Shanto, “Başbakanı biz atamayacağız. Onlar birini seçecek” dedi. Eylemcileri oturdukları yerden zorla kaldırmayacaklarını sözlerine ekleyen sözcü, eylemcilere seslenerek normal hayatın devam etmesine izin verilmesi çağrısında bulundu. Barikatların kaldırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Shams Ad-din Shanto, “Eline silah alanlara hoşgörü gösterilmeyecek” dedi.

Sudan halkı geri adım atmıyor

Sudan halkı geri adım atmıyor

Sudan halkı geri adım atmıyor

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