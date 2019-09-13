Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış müzakereleri

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümetiyle silahlı mücadele yürüten gruplarla barış müzakereleri kapsamında bir araya geldiği Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile görüşmesinin iki ülke arasında güçlü bir ilişki için temel oluşturduğunu belirtti.

Hamduk, Sudan hükümetiyle silahlı hareketler arasında yürütülen barış müzakereleri için geldiği Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile görüştü.

Mayardit ile bir araya gelmesi ve silahlı hareketlerin liderleriyle görüşmesini AA muhabirine değerlendiren Hamduk, "Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ile ortak meseleleri ele aldık. Görüşmemizde iki ülke ilişkilerine sınır getirilmemesi konusunda fikir birliğine vardık. Bir mutabakata vardık. iki ülke arasında güçlü ve gelişen bir ilişkinin temelini attık. Cuba Hükümeti ile daha önceki anlaşmalardan daha büyük ilişkileri arzuluyor, ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuba temasları kapsamında geçmişte Hartum hükümetiyle savaşan silahlı grupların liderleriyle barışın sağlanmasına dair konuları uzunca tartışabilme fırsatı yakaladığını dile getiren Hamduk, "Bu toplantıların ülkede savaşı durdurmak ve sürdürülebilir barışı inşa için sağlıklı ve ciddi bir atmosfer sağladığını düşünüyorum." dedi.