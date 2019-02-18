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"Sudan'a dışarıdan bir çözüm dayatılmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor: - "Sudan, bir gelişme ve geçiş döneminde. Sudan'a dışarıdan herhangi bir çözüm dayatılmayacak" - "Hartum hükümetinin vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı göstermesi gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor, Sudan'a dışarıdan çözüm dayatılmayacağını ancak Hartum hükümetinin de vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı duyması gerektiğini belirtti.

Sartor, başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sartor, "Sudan, bir gelişme ve geçiş döneminde. Sudan'a dışarıdan herhangi bir çözüm dayatılmayacak. Daha çok sabır, hükümetin siyasi çözüm bulmasına imkan tanıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sartor, "Hartum hükümetinin vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullanarak, göstericilerin de barışçıl çizgide kalması gerektiğini vurguladı.

İbrahim ile görüşmesinin verimli ve yapıcı geçtiğini belirten Sartor, iki ülkenin güçlü bir ortaklık için birlikte çalışacağını kaydetti.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim de ülkesinin ortak önem arz eden meselelerde ABD ile diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Sartor, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Hartum'a gelmişti.

Sudan aleyhindeki "ulusal olağanüstü hal" ilk olarak 3 Kasım 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'un talimatıyla çıkarılmış ve zaman içinde uzatılarak bugüne dek sürmüştü.

Trump yönetimi, 6 Ekim 2017'de "1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ticari yaptırımları kaldırma" kararı almış ancak ülkeyi terörü destekleyenler listesinden çıkarmamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 32 kişinin, Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yarın ikinci ayını dolduracak hükümet karşıtı gösterilere son haftalarda katılımın azaldığı görülüyor.

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