HABER

Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 23:31 | Son Güncelleme

Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde 4 kolera vakasına rastlandı.

Sağlık Bakanlığı Halkla ilişkiler ve İletişim Müdürü Halid Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya sınırına yakın eyaletlerde 37 kişide akut sulu ishale rastlanıldığını ve son iki haftada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakanlığın Mavi Nil eyaletinden aldığı 6 numuneden 4'ünde kolera virüsü tespit edildiğini dile getiren Hamid, Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı talep edildiğini belirtti.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolera Sudan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.