Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi müzakereye hazır

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirterek, son günlerde yaşanan olaylarda ölümlerin olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Burhan, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Sudan'ın zor şartlar altında bir değişim aşamasından geçmekte olduğunu ve bu aşamanın güvenli bir şekilde atlatılması, ülkenin kaosa sürüklenmesinin ve ülke çıkarlarına zarar verilmesinin önüne geçilmesi için bilgeliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Son günlerde üzücü olayların yaşandığını ifade eden Burhan, "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Burhan, "Tarih, değişimin zor olduğunu göstermektedir. Geçmişin hatalarını tekrarlamayı önleyecek yeni bir vizyonu tesis etmek ve yeni bir sayfa açmak, geleceğe ulaşmak ve kalkınmayı sağlamak için geçmişin hataları ve üzüntüleri üzerinde durmamayı gerektiriyor." dedi.