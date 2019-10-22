Sudan'da barış görüşmeleri bir ay askıya alındı

CUBA/ Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinin ilk turunun gerekli istişareler için taraflara yeterli sürenin verilmesi amacıyla bir ay askıya alındığını açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, Sudanlı tarafların iki hafta önce başkent Cuba'da başlayan müzakerelerin ilk görüşmelerinde, Düşmanlıkların Durdurulması Bildirisi, Hükümet ile Devrimci Cephe heyetleri arasında müzakerelerin yol haritasının belirlendiği İlkeler Bildirisi'nin imzalanması gibi önemli bazı anlaşmalara imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Arabuluculuk Komitesi, Sudan'da uzun savaşı sona erdirecek barışın sağlanmasının mümkün olduğunu dünyaya ilan ediyor. Bu nedenle Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinin ilk turunun gerekli istişareler için taraflara yeterli sürenin verilmesi amacıyla 21 Kasım'a kadar askıya alındığını bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Sudan hükümeti ile Abdulaziz el-Hulu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) komitenin müzakereleri erteleme kararını kabul ettiği belirtildi.