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Sudan'da barış görüşmeleri bir ay askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Arabuluculuk komitesi, Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerini, taraflara gerekli istişareleri yapabilmeleri için yeterli süreyi tanımak amacıyla bir ay erteledi

CUBA/ Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinin ilk turunun gerekli istişareler için taraflara yeterli sürenin verilmesi amacıyla bir ay askıya alındığını açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, Sudanlı tarafların iki hafta önce başkent Cuba'da başlayan müzakerelerin ilk görüşmelerinde, Düşmanlıkların Durdurulması Bildirisi, Hükümet ile Devrimci Cephe heyetleri arasında müzakerelerin yol haritasının belirlendiği İlkeler Bildirisi'nin imzalanması gibi önemli bazı anlaşmalara imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Arabuluculuk Komitesi, Sudan'da uzun savaşı sona erdirecek barışın sağlanmasının mümkün olduğunu dünyaya ilan ediyor. Bu nedenle Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinin ilk turunun gerekli istişareler için taraflara yeterli sürenin verilmesi amacıyla 21 Kasım'a kadar askıya alındığını bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Sudan hükümeti ile Abdulaziz el-Hulu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) komitenin müzakereleri erteleme kararını kabul ettiği belirtildi.

Hükümet ile Devrimci Cephe heyetleri arasında cuma günü müzakerelerin yol haritasının belirlendiği İlkeler Bildirisi imzalandı.

AA muhabirinin ulaştığı anlaşma, siyasi, insani ve güvenlik düzenlemeleri olmak üzere 3 dosyadan oluşuyor.

Taraflar ayrıca, karşılıklı olarak siyasi dosya hakkındaki görüşlerini sunmak ve bu dosyanın gündemini düzenleme konularında da anlaştı.

Görüşmelerde, Güney Sudan Devlet Başkanı Orgeneral Salva Kiir Mayardit tarafından sunulan girişim çerçevesinde, Sudan'daki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına varılması hedefleniyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Egemenlik Konseyi tarafından temsil edilen Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe arasında 14 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış görüşmeleri başlamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.

Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'da, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Görüşmeleri Sudan

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