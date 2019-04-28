Sudan'da başkanlık konseyinin kurulmasında mutabakat sağlandı

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

AA muhabirine konuşan Sudan muhalefetinden bir yetkili, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin, kurulması konusunda anlaştığı başkanlık konseyinin, asker ve sivillerden oluşacağını söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden temsilciler, dün, sivillerin başkanlık konseyine dahil edilmesi başta olmak üzere anlaşmazlık yaşanan noktalarda mutabakata varılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Ülkede 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

