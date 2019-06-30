Sudan'da binlerce eylemci sivil yönetim talebiyle sokaklara indi

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK), yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Hartum'un yanı sıra çok sayıda kentte cadde ve sokakları dolduran protestocular, askerin bir an önce yönetimden çekilmesini istedi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, gösterilerde 1'i Atbera, 4'ü Umdurman kentinde olmak üzere şu ana kadar 5 göstericinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Komite ayrıca AGK'ye bağlı unsurların Kadarif Hastanesine girerek gerçek mermiyle etrafa ateş açtığını, olayda yaralananlar olduğunu belirtti.

Ordu karargahı, havalimanı çevresi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgelerde asker, sabahtan itibaren yoğun güvenlik önlemleri alırken, başkentin Bahri bölgesindeki göstericilere müdahale edildi.

Hartum'un Şarku Nil bölgesinden konvoylar halinde hareket eden askeri yönetim karşıtları, havalimanı yolu üzerinden ilerleyerek, bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Göstericiler, güvenlik güçleriyle temastan kaçındı. "Sivil yönetim" sloganları atan ve oturma eylemi düzenleyen gruba güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kalabalık grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.