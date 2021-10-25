HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sudan'da darbe girişimi: Başbakan ve en az dört bakan gözaltına alındı

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan ve en az dört bakan gözaltına alındı

25.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da bir grup askerin yönetime el koyduğu ve Başbakan Abdullah Hamduk ile geçici hükümette görevli en az dört bakanın, bazı siyasi partilerin liderleriyle birlikte gözaltına alındığı bildiriliyor. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Abdullah Hamduk'un ev hapsine alındığını açıkladı. Hamduk'a, darbeyi desteklediğini açıklaması yönünde baskı yapılıyor.

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan ve en az dört bakan gözaltına alındı

Sudan'da bir grup askerin yönetime el koyduğu ve Başbakan Abdullah Hamduk ile geçici hükümette görevli en az dört bakanın, bazı siyasi partilerin liderleriyle birlikte gözaltına alındığı bildiriliyor.

Sabah saatlerinde askerler, Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Abdullah Hamduk'un ev hapsine alındığını açıkladı. Hamduk'a, darbeyi desteklediğini açıklaması yönünde baskı yapılıyor.

Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca "Geçici Konsey'in sivil üyeleri ve geçiş hükümetinden bazı bakanlar ortak askeri güçler tarafından gözaltına alındı" denildi.

Sudan ordusundan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum

Sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı

Ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşu Sudan Profesyoneller Birliği, sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yaptı.

Başkent Hartum'daki bir gazeteci BBC'ye yaptığı açıklamada, şehrin dört bir yanında kalabalıkların toplanmaya başladığını söyledi. Aynı gazeteci askerlerin sokaklarda olmadığını ancak Hartum'un iki ana bölgesisini birbirine bağlayan köprüyü kapattıklarını belirtti.

Sosyal medyada, öfkeli kalabalıkların sokaklarda lastik yakarken çekilmiş görüntüleri yayımlandı.

Hartum Uluslararası Havalimanı kapatıldı, ülkede uluslararası uçuşlar askıya alındı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir iki yıl önce darbeyle devrilmiş ve geçici bir hükümet kurulmuştu.

Ancak geçici hükümette askerler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasının bir süredir açık olduğu biliniyor.

Varılan mutabakata göre geçici yönetim bir yıl daha ülkeyi yönetecek, daha sonra da genel seçim yapılacaktı.

Sudan'da askerler arasında da anlaşmazlıklar yaşandığı bildirilmiş ve gerilim artmış, Eylül ayında Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişiminin önlendiği açıklanmıştı.

Hartum'da bu ay düzenlenen bir protesto gösterisinde orduya, iktidara el koyması çağrısı yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyorNereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı

Kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı

Pozitif ayrımcılık mesajı: Aidat ve ilan ücreti ödenmeyecek

Pozitif ayrımcılık mesajı: Aidat ve ilan ücreti ödenmeyecek

"Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt

"Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt

Sahne kıyafetiyle yine olay oldu!

Sahne kıyafetiyle yine olay oldu!

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.