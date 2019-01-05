Sudan'da eğitime kademeli olarak tekrar başlanacak

HARTUM (AA) - Sudan’da rejim karşıtı protestolar nedeniyle ara verilen eğitime, gelecek haftadan itibaren iki eyalette kademeli olarak yeniden başlanacak.

Sudan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “başkent Hartum’daki 7 mahallede 8 Ocak Salı gününden itibaren yalnızca ilköğretim 8’inci sınıf ile lise 3’üncü sınıfların ders başı yapacağı, ilk ve orta dereceli okullardaki diğer sınıflarda ise 13 Ocak Pazar’dan itibaren ders zilinin çalacağı” belirtildi.

Açıklamada, eğitimin yeniden başlayacağı kurumlar arasında üniversitelerin zikredilmemesi dikkati çekti.

Beyaz Nil Eyaleti Hükümet Sözcüsü Nasruddin Muhammed de Sudan resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, pazartesi günü ilköğretim 8’inci sınıf ile lise 3’üncü sınıfların eğitime başlayacağını, diğer seviyelerle ilgili ayrıca duyuru yapılacağını aktardı.

Diğer vilayetlerde eğitime ne zaman başlanacağına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Sudan’da "ekmek protestolarının" ilk günlerinde lise ve üniversite öğrencileri de eylemlere katılmıştı.