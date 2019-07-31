Sudan’da eğitime süresiz ara

Sudan’da Askeri Geçici Konseyi, ülke genelinde eğitime süresiz ara verdi.
Askeri Geçici Konseyi, Elubeyd kentinde 4’ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülke geneline yoğunlaşan öğrenci protestoları nedeniyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.
Yönetim, dün ülkenin doğusundaki Kesele velayetinde eğitime ara verildiğini açıklamıştı.
Sudan muhalefeti öğrencilerin korunması için hükümet kurulana kadar eğitime ara verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Kordofan eyaletinde düzenlenen protestolarda 5 kişi hayatını kaybetmişti
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