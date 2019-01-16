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Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:03 | Son Güncelleme

Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale

HARTUM (AA) - Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum ve Umdurman kentinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yüzlerce kişi başkent Hartum'un güneyindeki El-Kelakile banliyösünde gösteri düzenledi.

Güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ülkedeki farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran bağımsız Sudan Meslek Grupları Birliği'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kelakile halkı şu an sokakta özgürlük, barış, adalet ve rejimin düşmesi için slogan atıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinin Es-Sevrat bölgesinde düzenlenen gösteriye de güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 19 Aralık'tan bu yana yaşanan gösterilerde Kadarif eyaletinde 9, Nil Nehri eyaletinde 6, Kuzey eyaletinde 3, Beyaz Nil eyaletinde 3 ve başkent Hartum'un Umdurman kentinde 3 olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

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